Panamá vs. Ghana en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y debut de los Canaleros en el Grupo L Los dirigidos por Thomas Christiansen vuelven a la máxima cita frente a las combativas Estrellas Negras en suelo canadiense. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de TV y las últimas novedades.

La gran fiesta de la Copa del Mundo 2026 continúa su apasionante marcha en la jornada de este miércoles 17 de junio con un electrizante choque intercontinental en el Grupo L. El césped del BMO Field de Toronto, Canadá, abrirá sus puertas para albergar el esperado careo entre las selecciones de Panamá y Ghana. Al compartir sector con auténticas potencias de la talla de Inglaterra y Croacia, ambos combinados nacionales saltarán al terreno de juego sabiendo que la victoria es una condición prácticamente indispensable si desean aspirar seriamente con un boleto hacia la ronda de dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan Panamá vs. Ghana?

El trascendental compromiso correspondiente a la jornada inaugural de este sector se disputará este miércoles 17 de junio de 2026 bajo la fresca atmósfera de Toronto, en un horario sumamente cómodo para toda la audiencia del Caribe:

México (Centro): 17:00 hs. (5:00 p.m.).

17:00 hs. (5:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 19:00 hs. (7:00 p.m. hora en territorio dominicano).

19:00 hs. (7:00 p.m. hora en territorio dominicano). España: 01:00 hs. (De la madrugada del jueves 18 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar en directo y con una cobertura de la más alta calidad el debut del cuadro centroamericano y la escuadra africana, las opciones autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: La transmisión de forma oficial y en rigurosa exclusiva de los 104 partidos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenece en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar del choque completamente en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible en streaming por la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Datos clave que debes saber antes del debut

La revancha centroamericana: Panamá afronta el inicio de su segundo Mundial histórico tras su inolvidable estreno en Rusia 2018. Los Canaleros llegan con mayor madurez y el firme objetivo de sumar sus primeros puntos en el certamen, tras haberse marchado en blanco en su debut previo ante Bélgica, Inglaterra y Túnez.

Mucha experiencia en las alforjas: En la otra acera, la Selección de Ghana asiste con el cartel de ser un competidor sumamente curtido en estas instancias, registrando su quinta Copa del Mundo. Las “Estrellas Negras” fían sus esperanzas a la experiencia de su nuevo timonel, el portugués Carlos Queiroz, con el gran sueño de emular lo hecho en Sudáfrica 2010 e instalarse en los cuartos de final.

Un conocido de la casa en la preparación: El conjunto panameño cerró su parón de amistosos dejando sensaciones muy interesantes para su afición, logrando empatar 1-1 ante Bosnia y cosechando un movido triunfo por 4-2 frente a la Selección de la República Dominicana, logrando disipar las dudas que sembró su aparatosa caída por 6-2 ante Brasil.