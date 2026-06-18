Paraguay vs. Turquía en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y final dramática en el Grupo D Sudamericanos y europeos se miden en California con la urgencia absoluta de sumar sus primeros puntos en el Mundial. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de TV en vivo y las últimas novedades.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 cierra de manera oficial sus cortinas de este viernes 19 de junio con un enfrentamiento de altísima tensión y pronóstico reservado en el Grupo D. El imponente Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se vestirá de gala para albergar el crucial careo entre las selecciones de Paraguay y Turquía. Al haber encajado dolorosas y sorpresivas derrotas en la fecha inaugural del sector, que también integran las escuadras de Estados Unidos y Australia, ambas naciones saltarán al rectángulo verde sabiendo que no existe mañana: sumar es una obligación matemática para evitar la eliminación prematura.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Turquía?

El trascendental compromiso que pone el broche de oro a la segunda fecha de este sector se disputará este viernes 19 de junio de 2026 por la noche en territorio californiano. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 21:00 hs. (9:00 p.m. hora de México).

21:00 hs. (9:00 p.m. hora de México). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 23:00 hs. (11:00 p.m. de la noche en territorio dominicano).

23:00 hs. (11:00 p.m. de la noche en territorio dominicano). España: 05:00 hs. (De la madrugada del sábado 20 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura de la más alta calidad el debut de la Albirroja frente al combinado de la UEFA en esta segunda vuelta, las opciones autorizadas son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del juego completamente en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible de manera exclusiva en streaming por la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Regreso histórico con sabor amargo: Para Paraguay, disputar este certamen representó poner fin a una prolongada y dolorosa sequía de 16 años de ausencia en Copas del Mundo, remontándose su último registro a Sudáfrica 2010. A pesar de la inmensa alegría del DT Gustavo Alfaro, el Tri de Pochettino les arruinó la fiesta en el estreno al golearlos por un inapelable 4-1.

Obligados a despertar: Por su parte, la Selección de Turquía regresa a la máxima justa de la FIFA por primera vez desde el histórico tercer puesto alcanzado en Corea-Japón 2002. Sin embargo, los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella protagonizaron uno de los primeros grandes batacazos del torneo al verse superados con claridad (2-0) ante la sorprendente Australia.

Refuerzo de oro en ataque: La gran noticia en el campamento otomano de cara a enderezar el rumbo pasa por la recuperación de Kenan Yıldız. El desequilibrante extremo de la Serie A se vio forzado a descansar en la primera jornada debido a severas molestias físicas, pero ya está plenamente disponible para saltar en el once inicial.