Portugal vs. España: Horario, dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial 2026 El "Derbi Ibérico" se muda a territorio norteamericano en una batalla de supervivencia que promete paralizar al planeta. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha indomable en las pantallas internacionales y entra de lleno en su etapa más dramática, pasional y definitiva de eliminación directa. Este lunes 6 de julio, el moderno, imponente y abarrotado Estadio Dallas (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, se vestirá de manteles largos para albergar un compromiso verdaderamente histórico correspondiente a la ronda de los octavos de final: el careo de supervivencia pura entre las selecciones de Portugal y España. Al encontrarse ambas potencias en una instancia definitiva de “matar o morir” sin el menor margen de error entrelíneas, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca de un boleto directo hacia los cuartos de final.

¿A qué hora juegan Portugal vs. España?

El trascendental compromiso correspondiente al primer turno de la cartelera del lunes de los octavos de final de la justa de la FIFA se disputará en territorio estadounidense en un horario estelar perfecto para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 13:00 hs. (1:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 15:00 hs. (3:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 21:00 hs. (9:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible en televisión abierta por Canal 5, TUDN y en streaming mediante la plataforma de ViX.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y la señal premium de Peacock.

España: Las pantallas de La 1, RTVE Play y DAZN Mundial.

Noticias de última hora de las selecciones

La Furia Roja de los récords e imbatibilidad: España clasificó a octavos de final del Mundial sin mayores complicaciones. Le tocó enfrentar a Austria y goleó de forma autoritaria 3-0 con un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro. Esta actuación dejó a la Roja con la valla invicta y con Unai Simón metido en un registro enorme al batir el récord histórico de Walter Zenga, alcanzando 519 minutos imbatible. El estratega Luis de la Fuente elogió al guardameta y destacó que España recuperó fluidez con la dupla Rodri-Pedri, aunque avisó entrelíneas: “Hay que mejorar siempre, el halago debilita”.

Los lusos y un dramático pase con polémica de VAR: En la vereda contraria, Portugal sufrió hasta el cierre contra Croacia en los dieciseisavos ($2-1$). Tras los goles de Perisic y Cristiano Ronaldo de penal, Gonçalo Ramos apareció al 94′ con un cabezazo salvador. Croacia empató al 102′, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego. El DT Roberto Martínez no escondió el desgaste emocional y palpitó el derbi ibérico: “Creo que va a ser un partido fantástico, el partido europeo de este Mundial”.