Portugal vs. Uzbekistán en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y urgencias de Cristiano Ronaldo en el Mundial La Seleção das Quinas, liderada por un cuestionado Cristiano Ronaldo, busca lavar su imagen en Texas ante los competitivos Lobos Blancos de Fabio Cannavaro. Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha este martes 23 de junio con un enfrentamiento de alta tensión y pronóstico reservado en el Grupo K. El imponente NRG Stadium de Houston, Texas, se vestirá de gala para albergar el crucial careo entre las selecciones de Portugal y Uzbekistán. Tras un arranque de sector sumamente tormentoso e inesperado para los europeos, este compromiso cobra una relevancia de carácter definitivo para las aspiraciones lusas si desean evitar un descalabro histórico y pavimentar el camino hacia los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Uzbekistán?

El trascendental compromiso correspondiente a la segunda fecha de este sector se disputará en el horario que abre formalmente la cartelera de este martes, ideal para disfrutar con el almuerzo en el Caribe. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 11:00 a.m.

11:00 a.m. República Dominicana / Estados Unidos (Este): 12:00 p.m. (Mediodía en territorio dominicano debido al huso horario veraniego).

12:00 p.m. (Mediodía en territorio dominicano debido al huso horario veraniego). España: 19:00 hs. (7:00 p.m. hora peninsular).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura de la más alta calidad el debut de astros europeos y asiáticos en esta segunda vuelta, las opciones autorizadas son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y la plataforma de streaming ViX México.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y SiriusXM FC México.

España: DAZN, DAZN Mundial y las pantallas de Movistar+.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Un tropiezo que desató la tormenta: Portugal arribó al certamen con la etiqueta de favorita absoluta, pero su estreno fue un auténtico dolor de cabeza al empatar 1-1 frente a la combativa República Democrática del Congo. Pese a adelantarse tempranamente al minuto 6 con gol de João Neves, los africanos desnudaron las falencias lusas. La prensa portuguesa, encabezada por el diario A Bola, destrozó el rendimiento del equipo debido a su preocupante lentitud y falta de creatividad.

Cristiano, bajo la lupa mediática: Todas las críticas en territorio europeo se han volcado sobre la figura de su legendario capitán, Cristiano Ronaldo. El atacante histórico disputó los 90 minutos del partido inaugural, pero firmó una actuación sumamente gris donde tocó menos balones en el rectángulo verde que el propio guardameta rival, obligándolo a buscar una redención inmediata este martes.

Hito histórico para los asiáticos: Por su parte, la Selección de Uzbekistán arriba viviendo un sueño absoluto al disputar la primera cita mundialista de toda su historia. A pesar de caer derrotados por un reñido 3-1 ante la Colombia de Luis Díaz en el Estadio Ciudad de México, los Lobos Blancos celebraron por lo alto gracias a Abbosbek Fayzullaev, quien se inmortalizó al anotar el primer gol de su país en los libros de las Copas del Mundo.