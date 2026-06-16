Reinas del Caribe vs. Estados Unidos: Dónde ver en vivo y horario para República Dominicana ¡A trasnochar por las Reinas! Horario y canales para ver el debut de RD ante Estados Unidos en la VNL. El combinado tricolor abre los fuegos de la segunda semana en la ciudad de Pasig, Filipinas, buscando sacudirse el mal sabor de la primera ronda en un partido de alta intensidad perimetral.

Te presentamos el horario oficial y los canales de televisión para ver en vivo el partido de las Reinas del Caribe frente a Estados Unidos en la VNL 2026.

La Selección Nacional de Voleibol Femenina, las emblemáticas Reinas del Caribe, se reportan listas para reasumir las hostilidades en las Grandes Ligas de la Volleyball Nations League (VNL) 2026. Tras una pausa de traslado y una intensa base de entrenamientos, las quisqueyanas saltan de nuevo al parqué internacional para disputar los compromisos correspondientes al Grupo 5, teniendo como sede la exigente duela de Pasig City, en Filipinas.

El debut en esta segunda manga del torneo ecuménico representa un examen de máxima fisonomía competitiva, ya que las dirigidas por Marcos Kwiek tendrán de frente a la poderosa escuadra de los Estados Unidos. La directiva técnica nacional ha aprovechado los días previos en suelo asiático para blindar los esquemas defensivos y ajustar la ofensiva perimetral, buscando un balance utilitario que les permita inaugurar su casilla de victorias.

Guía de transmisión oficial para la República Dominicana

Para que la fanaticada del patio no se pierda ni un solo remate de las muchachas, aquí detallamos los datos clave de la cartelera televisiva para el país:

Rival: Estados Unidos vs. República Dominicana (Grupo 5)

Fecha: Madrugada del miércoles 17 de junio de 2026

Horario oficial para RD: 12:00 AM (Medianoche del martes para miércoles)

Sede: Pasig City, Filipinas

Canales de televisión en vivo: Volleyball World TV (Plataforma oficial de streaming de la FIVB) y CDN Deportes (Señal abierta para todo el territorio nacional).

El calendario de las criollas en Filipinas no dará tregua en los tableros. Tras el pitazo final ante las norteamericanas, las Reinas del Caribe tendrán un respiro el jueves para reestructurar las pizarras, regresando a la acción de madrugada el viernes 19 de junio a las 4:00 AM para chocar ante el combinado de Serbia. La mesa está servida para el carnaval del voleibol y la fanaticada tendrá que trasnochar para respaldar el orgullo tricolor.