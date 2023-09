República Dominicana vs. Serbia play by play: resultados al instante, análisis, pronóstico y cómo ver en vivo el juego por el Mundial de Baloncesto 2023 República Dominicana, Italia, Puerto Rico y Serbia superaron el obstáculo de la Primera Ronda y alcanzaron el Grupo I de la Segunda Ronda de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​2023. Ahora el cuarteto enfrenta otro desafío, ya que solo dos de ellos avanzarán a Cuartos de Final y seguir soñando con el título.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Copa Mundial Masculina FIBA ​​2023 está en marcha. La fase de grupos de la primera ronda del torneo concluyó el miércoles y 16 de los 32 equipos avanzaron a la segunda ronda, que comenzó el viernes. La segunda ronda concluirá el domingo antes de la fase eliminatoria de ocho equipos, que comienza el martes, 5 de septiembre.

Si bien los equipos que fueron eliminados en la primera ronda de la competencia ya no pueden ganar la Copa del Mundo, todavía están compitiendo en partidos de clasificación para determinar la clasificación final del evento. Esos juegos siguen siendo importantes porque ayudan a determinar quién se clasificará para los Juegos Olímpicos y los torneos de clasificación olímpicos regionales.

Minuto a minuto República Dominicana vs Serbia Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023

CDN Deportes en vivo: cómo ver Dominicana vs Serbia en Mundial Baloncesto 2023

Puedes ver el partido entre República Dominicana vs. Serbia, por la segunda ronda del Mundial de Baloncesto 2023, a continuación el horario:

3 de septiembre, República Dominicana vs. Serbia (8:00 a.m.)

Le partido está siendo transmitido por CDN Deportes, ESPN y Courtside 1891 y además puedes darle seguimiento por aquí, Diario Récord, para no te pierdas este acontecimiento.

Mundial de Baloncesto 2023: ¿en qué grupo se encuentra República Dominicana?

Grupo I: Serbia, República Dominicana, Italia y Puerto Rico.

Previa primer partido segunda ronda de Dominicana en el Mundial FIBA 2023: ¿Cómo llegan República Dominicana y Serbia a Segunda Ronda en el Mundial de Baloncesto 2023?

Serbia llegó a segunda ronda liderando el Grupo I con un récord de 3-0 después de arrasar en sus primeros tres partidos en el Grupo B, según FIBA.com . Con diferencia de puntos de +91 después de aplastar a China 105-63, vencer a Puerto Rico 94-77 y derrotar a Sudán del Sur 115-83 en sus partidos de grupo.

La República Dominicana lo hizo llegando en el segundo lugar. También con un récord de 3-0 con una diferencia de puntos de +19.

Arrasaron en el Grupo A tras vencer a Filipinas, Angola e Italia.

Bogdan Bogdanovic lideró el camino de Serbia en la primera fase del torneo. La estrella de los Atlanta Hawks lideró a su país en anotación con un promedio de 18,0 puntos por partido.

Karl-Anthony Towns ha sido tan bueno como se anunciaba para la República Dominicana. Tuvo en primera ronda un promedio de 19,3 puntos, 7,7 rebotes y 2,0 asistencias por partido en la Copa del Mundo de este año, según The Inquirer .

Serbia en el Mundial FIBA 2023

República Dominicana en el Mundial FIBA 2023

Predicción República Dominicana – Serbia

Predicción y selección final República Dominicana – Serbia según Fanduel :

Predicción y selección final República Dominicana – Serbia según Action Network :

Calendario de la Copa Mundial FIBA

Todos los horarios del este.

Sábado 2 de septiembre (partidos de clasificación)

Finlandia vs. Venezuela, 3:30 am

Angola vs. Sudán del Sur, 4 am

Nueva Zelanda vs. Egipto, 4:45 am

Costa de Marfil vs. Francia, 5:45 am

Japón vs. Cabo Verde, 7:10 am

Filipinas vs. China, 8 am

Jordania vs. México, 8:30 am

Irán vs. Líbano, 9:30 am

Domingo 3 de septiembre (Segunda ronda)

Australia vs. Georgia, 3:30 am

Italia vs. Puerto Rico, 4 am

Grecia vs. Montenegro, 4:40 am

Brasil vs. Letonia, 5:45 am

Alemania vs. Eslovenia, 7:00 am 10 am

República Dominicana vs. Serbia, 8 am

EE.UU. vs. Lituania, 8:40 am

España vs. Canadá, 9:30 am

Cuartos de final : 5 y 6 de septiembre

Semifinales : 8 de septiembre

Final : 10 de septiembre

Puntuaciones de la segunda ronda

Viernes 1 de septiembre

Italia 78, Serbia 76

Alemania 100, Georgia 73

Letonia 74, España 69

Estados Unidos 85, Montenegro 73

Puerto Rico 102, República Dominicana 97

Eslovenia 91, Australia 80

Lituania 92, Grecia 67