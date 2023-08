Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Navidad es un día importantísimo en el calendario de la NBA y los cinco partidos del 25 de diciembre de 2023 de la campaña 2023-24, serán espectaculares por múltiples motivos como añejas rivalidades y actuaciones épicas recientes

De acuerdo con el reporte de Shams Charania de The Athletic, la cartelera navideña estará compuesta por Milwaukee Bucks ante New York Knicks en el Madison Square Garden; Philadelphia 76ers jugará contra Miami Heat en el Kaseya Center; los Boston Celtics visitarán a Los Angeles Lakers en la Crypto.com Arena; los Dallas Mavericks y los Phoenix Suns jugarán en el Footprint Center; y los Golden State Warriors y los Denver Nuggets cerrarán el telón desde la Ball Arena.

