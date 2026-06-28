Sudáfrica vs. Canadá: Horario, dónde ver en vivo y Eliminatoria de 32 del Mundial 2026 Los combativos "Bafana Bafana" desafían la condición de anfitriones de "La Hoja de Maple" en un duelo a matar o morir en California. Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming.

La apasionante e histórica Copa del Mundo 2026 entra de lleno en su etapa más vibrante y dramática con el inicio formal de las llaves de eliminación directa correspondientes a la ronda de dieciseisavos de final este domingo 28 de junio. El espectacular, vanguardista y abarrotado SoFi Stadium de Los Ángeles, California, se vestirá de manteles largos para albergar el decisivo compromiso entre las selecciones de Sudáfrica y Canadá. Con ambas escuadras habiendo roto todos los pronósticos iniciales al superar por primera ocasión en sus anales la Fase de Grupos, este careo se presenta como una oportunidad dorada e imperdible para estirar la mística y firmar un boleto directo a los octavos de final.

¿A qué hora juegan Sudáfrica vs. Canadá?

El trascendental compromiso que inaugura formalmente la ronda de los 32 mejores de la justa veraniega se disputará en territorio estadounidense en un horario vespertino estelar, ideal para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 13:00 hs. (1:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 15:00 hs. (3:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al huso de verano).

España: 21:00 hs. (9:00 p.m. hora peninsular).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa, en alta definición y con una cobertura premium el choque definitivo que dictará al primer clasificado a los octavos de final, las opciones oficiales autorizadas son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes.

Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pio Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX México.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y la señal de FOX One.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y las pantallas de Movistar+.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Sorpresa mayúscula en el campamento africano: Sudáfrica logró colarse de forma heroica a los dieciseisavos tras quedar en la segunda plaza del durísimo Grupo A con cuatro unidades. Tras un debut adverso ante el líder México ($2-0$) e igualar con República Checa ($1-1$), los dirigidos por Hugo Broos dieron el gran golpe al vencer por la mínima a Corea del Sur gracias a un agónico gol de Thapelo Maseko. El estratega belga sacó pecho: “Superamos los nervios del inicio, supimos controlar al rival y ganar los duelos individuales; nos estamos haciendo mejores con cada juego”.

Hazaña histórica bajo el cobijo de su gente: Por su parte, la Selección de Canadá también firmó un hito institucional al superar la primera ronda por vez primera en su trayectoria, quedándose con la segunda casilla del Grupo B con cuatro puntos. En su fixture, igualaron ante Bosnia ($1-1$), trituraron 6-0 a Qatar con triplete de Jonathan David (primer triunfo canadiense en Mundiales) y cayeron luchando 2-1 ante Suiza.

Adversidades médicas en el bando local: Los Canucks encaran la cita arrastrando una pésima noticia médica entrelíneas. Su estratega estadounidense Jesse Marsch confirmó que la pieza esencial de su mediocampo, Ismaël Koné, quedó completamente fuera de la Copa del Mundo tras sufrir una terrible fractura de tibia y peroné. Sin embargo, la nota positiva pasa por el regreso al once del central Moïse Bombito y los galones de su gran capitán, Alphonso Davies.