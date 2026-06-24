Sudáfrica vs. Corea del Sur en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y definición del Grupo A Los "Guerreros Taeguk" de Son Heung-min buscan asegurar su clasificación frente a unos combativos "Bafana Bafana" urgidos de un triunfo histórico. Conoce los detalles de horarios para República Dominicana, canales de TV en en vivo y novedades.

La apasionante actividad de la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa de máxima efervescencia con el cierre definitivo de la tercera y última jornada de la Fase de Grupos este miércoles 24 de junio. El espectacular Estadio Monterrey de México se vestirá de gala para albergar el decisivo compromiso entre las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur, correspondiente al Grupo A. Al mantener ambos conjuntos opciones matemáticas reales para inscribir su nombre en la ronda de los dieciseisavos de final, este careo se presenta como una auténtica final donde el margen de error ha quedado reducido a cero.

¿A qué hora juegan Sudáfrica vs. Corea del Sur?

El trascendental compromiso correspondiente al cierre de este sector se disputará en territorio azteca en un horario nocturno estelar, ideal para disfrutar en la comodidad del hogar en el Caribe. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 19:00 hs. (7:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 21:00 hs. (9:00 p.m. de la noche en territorio dominicano debido al cambio de verano).

España: 02:00 hs. (De la madrugada del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura premium el choque decisivo de la escuadra asiática, las opciones oficiales autorizadas son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible en streaming a través de la plataforma de ViX México.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

España: Las pantallas de DAZN España.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Dependen de su propio destino: Corea del Sur ocupa la segunda posición del sector con tres puntos, producto de su gran triunfo inicial y una ajustada derrota ante México. Los asiáticos avanzarán de ronda con una victoria, e incluso un empate les podría bastar dependiendo de lo que ocurra en el duelo simultáneo del grupo.

Mentalidad intacta en el bando africano: Sudáfrica marcha en el fondo de la tabla, pero su valioso empate 1-1 ante la República Checa en la fecha anterior reanimó sus esperanzas gracias al agónico gol de penal de Teboho Mokoena. El seleccionador Hugo Broos advirtió: “Si jugamos con la misma mentalidad agresiva que mostramos ante los checos, ganarle a Corea será posible”.

El peso de las grandes figuras: El bando asiático encomendará sus aspiraciones al desequilibrio en el último tercio de sus dos grandes referentes en las ligas de élite europeas: el volante del Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, y su capitán histórico Son Heung-min.