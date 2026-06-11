Suecia vs. Túnez en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y detalles del cierre dominical del Grupo F Los escandinavos y las "Águilas de Cartago" cierran la actividad del fin de semana en un partido decisivo del Grupo F. Consulta la guía de horarios oficiales para República Dominicana, los canales de transmisión en directo y las últimas novedades.

La emocionante primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 cierra de manera oficial sus cortinas dominicales con un compromiso de alta tensión en el Grupo F. El Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México), se viste de gala para albergar el esperado careo entre las selecciones de Suecia y Túnez. Tras los intensos duelos previos del sector, escandinavos y africanos saltan a la cancha conscientes de que un tropiezo inicial podría sepultar de forma prematura sus aspiraciones, transformando este debut en una batalla estratégica de dientes apretados para acomodarse en la parte alta de la tabla.

¿A qué hora juegan Suecia vs. Túnez?

El compromiso que da el cerrojazo oficial a la actividad del fin de semana se disputará este domingo 14 de junio de 2026 bajo el cobijo de la afición en territorio mexicano. Repasa la guía de horarios autorizados para tu país:

México (Centro): 20:00 hs. (Equivalente a las 8:00 p.m. hora local).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 22:00 hs. (Equivalente a las 10:00 p.m. hora caribeña).

Argentina: 23:00 hs.

España: 04:00 hs. (De la madrugada del lunes 15 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Para no perderte ningún detalle del estreno de la escuadra europea y el combinado del norte de África, las señales de televisión y streaming autorizadas son:

República Dominicana: Los derechos exclusivos de transmisión de los 104 partidos del torneo de la FIFA pertenecen en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar del partido en vivo por televisión abierta a través de CDN 37 y en televisión por suscripción mediante las pantallas de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible de manera exclusiva en la plataforma premium de ViX Premium.

Estados Unidos: FOX, Telemundo y sus plataformas oficiales de streaming digital.

España: DAZN.

Datos clave que debes saber antes del debut

Entrando por la ventana: El camino de Suecia hacia su decimotercera Copa del Mundo fue insólito y de no creer; firmaron una desastrosa eliminatoria regular donde terminaron últimos de su grupo sin ganar un solo juego, pero lograron resucitar en los Play-offs de marzo gracias a un cupo obtenido por la UEFA Nations League bajo el mando de Graham Potter.

Maldición africana: Túnez asiste con la firme intención de romper un maleficio histórico en el balompié internacional; de todas las selecciones de su continente que han participado en al menos cinco Mundiales, “Las Águilas de Cartago” son las únicas que jamás han podido superar la fase de grupos en sus seis ediciones previas.

Obstáculo en las tribunas: Se espera una notable desigualdad en las gradas estadounidenses para la fecha final del sector; mientras los suecos viajarán en masa vistiendo sus colores tradicionales, los hinchas de Túnez la tendrán sumamente difícil para trasladarse al cierre de la fase de grupos en Kansas debido a que el gobierno de EE. UU. les exige pagar una fianza obligatoria de 15,000 dólares para ingresar a su territorio.