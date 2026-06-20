Túnez vs. Japón en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y debut de Hervé Renard en el Grupo F Las Águilas de Cartago estrenan director técnico de emergencia ante unos ordenados y motivados Samuráis Azules en territorio mexicano. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de TV y las novedades de última hora.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 estrena su cartelera dominical este 21 de junio con un enfrentamiento de pronóstico sumamente electrizante en el Grupo F. El espectacular Estadio BBVA de Monterrey, México, se vestirá de gala para albergar el crucial careo entre las selecciones de Túnez y Japón. Tras una fecha inaugural que dejó sensaciones totalmente opuestas en ambos campamentos, este compromiso cobra una relevancia de carácter definitivo para las aspiraciones de ambos países si desean pavimentar el camino directo hacia la ronda de los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan Túnez vs. Japón?

El trascendental compromiso correspondiente a la segunda vuelta de este sector se disputará en el turno que abre formalmente la cartelera dominical, ideal para trasnochar con el mejor fútbol del planeta. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 21: 00 hs. (9: 00 p. m. del sábado 20 de junio).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 00: 00 hs. (12: 00 a. m. de la medianoche del domingo 21 de junio).

España: 06: 00 hs. (Mañana del domingo).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para seguir al milímetro cada jugada y sintonizar con una cobertura premium el choque entre africanos y asiáticos, las opciones autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: La transmisión de forma oficial y en rigurosa exclusiva de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenece en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del juego completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por suscripción en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX México.

Estados Unidos: FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y SiriusXM FC.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Terremoto absoluto en el banquillo: Túnez desató una de las noticias más impactantes de la primera ronda al destituir de manera fulminante a su seleccionador Sabri Lamouchi tras la dolorosa goleada por 5-1 ante Suecia. La federación tunecina actuó de inmediato y contrató de emergencia al francés Hervé Renard, un viejo conocido de las gestas mundialistas, para intentar rescatar al barco de la eliminación.

Mística japonesa intacta: Por su parte, la Selección de Japón arriba con la moral por las nubes tras firmar un meritorio y agónico empate 2-2 frente a la poderosa escuadra de los Países Bajos. Los dirigidos por Hajime Moriyasu vinieron dos veces de atrás en el marcador, rescatando el punto definitivo al minuto 89 gracias a una notable definición del volante de la Serie A, Daichi Kamada.

Un espejo del pasado: La decisión de cesar a un técnico en plena Copa del Mundo es un fenómeno sumamente exótico que la propia Túnez ya había protagonizado en la lejana edición de Francia 1998, buscando apelar a ese impacto anímico para maquillar sus falencias colectivas en territorio azteca.