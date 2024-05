UFC 301: el regreso de una leyenda y la dominación brasileña en Río La cartelera de UFC 301 en Río de Janeiro promete acción emocionante con una mayoría de luchadores brasileños como favoritos. Desde el regreso de José Aldo hasta el desafío de Alexandre Pantoja, aquí tienes un vistazo a lo que puedes esperar en esta noche llena de combates.

La anticipación para el UFC 301 en Río de Janeiro puede no ser tan intensa como en otros eventos, pero eso no significa que no haya emociones en el horizonte. Con una multitud brasileña hambrienta de acción, la cartelera principal presenta un conjunto de peleas intrigantes que podrían desencadenar algunas sorpresas notables.

Paul Craig vs. Caio Borralho: Craig, conocido por su habilidad en sumisiones, se enfrenta a Borralho, un invicto brasileño en ascenso. La pelea busca determinar si Borralho está listo para el próximo nivel, enfrentándose a un nombre conocido como Craig. Michel Pereira vs. Ihor Potieria: Pereira, conocido por su estilo extravagante, busca extender su racha de victorias contra Potieria, quien aún está tratando de establecerse en UFC. Pereira se enfrenta a la presión de cumplir como favorito abrumador. Anthony Smith vs. Vítor Petrino: Smith, un ex retador al título, se enfrenta a Petrino, un brasileño invicto en ascenso. La pelea representa un momento crucial para Smith, mientras Petrino busca establecerse como una amenaza en la división. Jonathan Martínez vs. José Aldo: Martínez, en busca de su lugar en la gloria, se enfrenta a la leyenda brasileña José Aldo. Para Aldo, la pelea representa una oportunidad de demostrar su valía en su regreso al octágono. Alexandre Pantoja vs. Steve Erceg: Pantoja, el actual campeón de peso mosca, defiende su título contra Erceg, un retador sorprendente. La pelea presenta una oportunidad para Erceg de convertirse en una figura destacada en la noche.

Con la energía de la multitud brasileña a su favor, los luchadores locales buscarán dominar la cartelera principal y dejar su marca en el mundo de las artes marciales mixtas. Mientras tanto, los enfrentamientos internacionales ofrecen la posibilidad de emocionantes sorpresas y cambios en la jerarquía de UFC.