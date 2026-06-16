Uzbekistán vs. Colombia en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y debut en el Grupo K del Mundial El combinado cafetero de Néstor Lorenzo arranca su travesía mundialista en territorio mexicano midiendo fuerzas ante los debutantes centroasiáticos. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de TV y las últimas novedades.

La espectacular e intensa jornada de este miércoles 17 de junio de la Copa del Mundo 2026 cierra oficialmente sus cortinas en la Fase de Grupos con un careo que promete acaparar todas las miradas en Sudamérica y Asia Central. El césped del Estadio Banorte de la Ciudad de México será el encargado de albergar el debut de las selecciones de Uzbekistán y Colombia en la primera jornada del Grupo K. Los dirigidos por Néstor Lorenzo saltarán a la cancha con la chapa de claros favoritos del sector, buscando tres puntos de oro que les permitan trazar con paso firme el objetivo hacia la fase de eliminación directa.

¿A qué hora juegan Uzbekistán vs. Colombia?

El trascendental compromiso correspondiente a la jornada inaugural de este sector se disputará este miércoles 17 de junio de 2026 por la noche, cerrando la actividad diaria en un horario ideal para el público caribeño:

México (Centro): 20:00 hs. (8:00 p.m. hora local de México).

20:00 hs. (8:00 p.m. hora local de México). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 22:00 hs. (10:00 p.m. hora en territorio dominicano).

22:00 hs. (10:00 p.m. hora en territorio dominicano). España: 04:00 hs. (De la madrugada del jueves 18 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para seguir de cerca y con una cobertura de la más alta calidad el debut del cuadro cafetero y el conjunto asiático, las opciones autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: La transmisión de forma oficial y en rigurosa exclusiva de los 104 partidos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenece en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar del choque completamente en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming por la plataforma de ViX Premium.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

España: DAZN España.

Datos clave que debes saber antes del debut

Buscando revivir la gloria: La Selección de Colombia regresa al plano grande de la FIFA con la firme ambición de borrar la dolorosa ausencia de la edición anterior y recuperar la mística de Brasil 2014, cita en la que alcanzaron los cuartos de final de la mano de un brillante James Rodríguez, quien se consagró campeón de goleo.

Una página dorada en Asia Central: Para Uzbekistán, saltar al terreno de juego representará un hito que trascenderá los libros del deporte de su nación. Tras fundar su selección nacional apenas en 1992 tras el colapso de la Unión Soviética, el país sin salida al mar vivirá la primera Copa del Mundo de toda su trayectoria histórica.

Liderazgo de un campeón del mundo: En el banquillo de los denominados “Lobos Blancos” se encuentra un hombre curtido en mil batallas: el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro, quien alzó y capitaneó el título de Alemania 2006. Su consigna será inyectar esa mística competitiva para evitar que su plantel pague el derecho de piso de los primerizos.