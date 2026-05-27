En pleno corazón de Manhattan, entre la sexta avenida y la calle 50, la canción ‘1999’ de Prince retumbó por los bafles del Radio City Music Hall. Centenares de aficionados de los New York Knicks se reunían sobre la jungla de cemento, bullicio y luces de neón, minutos después de la undécima victoria consecutiva de su equipo en estos playoffs.

La paliza de 130-93 sobre los Cleveland Cavaliers para barrer la final del Este por 4-0 no era un triunfo cualquiera.

27 años. Eso es lo que tardaron los Knicks en volver a las Finales de la NBA.

La noche que cambió todo

El Juego 4 en el Madison Square Garden fue una declaración de intenciones. Los Knicks no solo ganaron — aplastaron. Una diferencia de 37 puntos que dejó claro que este equipo no llegó a las Finales de casualidad.

Jalen Brunson fue nombrado MVP de las Finales de la Conferencia Este — levantando el Trofeo Larry Bird con la misma calma con la que juega al baloncesto. Sus números en la serie ante Cleveland:

25.5 puntos por partido

7.8 asistencias por partido

El arquitecto de la remontada histórica del Juego 1 — de 22 puntos abajo a ganar en tiempo extra

Karl-Anthony Towns — el dominicano que de niño soñaba con jugar en el Garden — cerró la serie con 19 puntos y 14 rebotes en el Juego 4. Una actuación que resume lo que ha sido su temporada: silenciosa, determinante y absolutamente esencial.

El hombre improbable: Jalen Brunson

Cuando los Knicks lo ficharon en el verano de 2022 procedente de los Mavericks de Dallas, muchos en la NBA se preguntaron si un base de 6’1″ sin el perfil de superestrella podía ser la franquicia de la ciudad más grande del mundo.

La respuesta llegó partido a partido, temporada a temporada. Brunson no solo es la franquicia de los Knicks — es uno de los mejores jugadores de la NBA en los momentos que importan. Su capacidad para crear tiros en espacios imposibles, su frialdad en los momentos decisivos y su liderazgo en el vestuario lo convirtieron en el motor de una transformación que nadie anticipó.

En estos playoffs, Brunson promedió 25.5 puntos y 7.8 asistencias en las Finales del Este — números de All-Star en el escenario más grande. El Trofeo Larry Bird que levantó el lunes por la noche es el reconocimiento más justo de su carrera hasta ahora.

KAT: el dominicano que siempre quiso ser Knick

Karl-Anthony Towns llegó a Nueva York en el verano de 2024 en un traspaso que involucró a los Timberwolves de Minnesota y los Hornets de Charlotte. Y desde el primer día dejó claro algo que pocos sabían: KAT siempre quiso ser Knick.

Nacido en Ponce, Puerto Rico, de madre dominicana, Towns creció viendo al equipo del Garden con la misma ilusión que cualquier fan de Nueva York. Llegar al Madison Square Garden no fue solo un traspaso — fue el cumplimiento de un sueño de infancia.

En las Finales del Este ante Cleveland, Towns fue la pieza que equilibró todo — distribuyendo el juego cuando Brunson necesitaba descanso, dominando el rebote y siendo el ancla defensiva que el equipo necesitaba. Sus 6.1 asistencias por partido en la serie fueron la señal más clara de su evolución como jugador completo.

Mike Brown: el entrenador que cambió la filosofía

Cuando los Knicks contrataron a Mike Brown como entrenador principal para la temporada 2025-26, la decisión generó más preguntas que certezas. Brown tenía experiencia — llevó a los Cavaliers de LeBron James a las Finales de 2007 — pero llevaba años fuera de los grandes escenarios.

Lo que nadie anticipó fue la transformación que Brown implementaría en el vestuario. Su filosofía es simple y brutal: defensa primero, siempre. Los Knicks se convirtieron en uno de los cinco mejores equipos defensivos de la liga — y esa identidad fue la base de todo lo que vino después.

Bajo Brown, Nueva York desarrolló una cultura de esfuerzo colectivo donde nadie es más grande que el equipo. Josh Hart, OG Anunoby y Mikal Bridges se convirtieron en los soldados de esa filosofía — jugadores que hacen el trabajo sucio que no aparece en las estadísticas pero que gana partidos.

El camino de 11 victorias consecutivas

Los Knicks no llegaron a las Finales de manera sencilla. Su postemporada fue una demostración de carácter:

Primera ronda vs. Atlanta Hawks: Cayeron 2-1 antes de remontar y avanzar. Fue ahí donde nació la racha.

Semifinales vs. Philadelphia 76ers: Barrida 4-0. Los Knicks superaron a sus rivales por un margen combinado histórico.

Finales del Este vs. Cleveland Cavaliers: Barrida 4-0 — incluyendo la remontada más dramática de los playoffs en el Juego 1, cuando remontaron 22 puntos en el cuarto cuarto.

11 victorias consecutivas. La racha más larga de los Knicks en la postemporada en décadas.

El rival en las Finales: los Spurs de Wembanyama

Los Knicks esperarán al ganador de las Finales de la Conferencia Oeste entre los Spurs de San Antonio y los Thunder de Oklahoma City — una serie empatada 2-2 que podría ir a siete partidos.

Si los Spurs avanzan, las Finales de la NBA 2026 serían una revancha de 1999 — cuando los Knicks perdieron ante San Antonio en cinco partidos. Esta vez, con Brunson, KAT y la filosofía de Brown, Nueva York cree que el resultado será diferente.

La canción que lo resume todo

Cuando ‘1999’ de Prince sonó en las calles de Manhattan el lunes por la noche, no fue solo una canción. Fue el recordatorio de la última vez que los Knicks estuvieron aquí — y la promesa de que esta vez, el final será diferente.

27 años de espera. 11 victorias consecutivas. Un MVP improbable. Un dominicano que siempre quiso ser Knick. Y un entrenador que cambió todo.

Nueva York está de vuelta.