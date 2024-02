5 jugadores fuera de acción por una pelea que les costará muy caro En el pasado partido de Heat vs Pelicans sucedió un altercado del cual suspendieron a 5 baloncestistas por una conducta muy especial.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el último encuentro de Miami Heat contra New Orleans Pelicans, un turbulento partido lleno de rabia en el cual al final de este ocurrió un conflicto del cual sacaron del juego por un tiempo a un grupo conformado por 5 jugadores provenientes de ambas agrupaciones, podemos apreciar que al momento de castigar a los jugadores por acciones inadecuadas a la NBA (National Basketball Association) no le tiembla la mano ni un poco en el caso de efectuar la sanción adecuada en contra de aquellos que incumplen las normas, pues bien podemos decir que estos baloncestistas han pasado por una situación trágica, pero bastante merecida ya que este tipo de acciones ilícitas no se pueden dejar pasar por alto y como ya sabemos la asociación encargada de manejar el baloncesto no perdona en este tipo de aspecto.

A continuación vamos a mencionar a los 5 jugadores de basquetbol que han sido castigados junto a sus respectivas sentencias: Jimmy Buttler (Miami Heat) tiene un juego suspendido, Naji Marshall (New Orleans Pelicans) tiene un partido suspendido, Jose Alvarado (New Orleans Pelicans) ha quedado fuera por tres enfrentamientos, Thomas Bryant (Miami Heat) ha quedado colgado por tres encuentros y Nikola Jovic (Miami Heat) que solo perdió un juego.

Como muchos han de saber el haber perdido estos partidos por parte de baloncestistas significaría una pérdida monetaria en sus salarios, por la obvia razón de no participar en estos, realmente este conflicto es bastante confuso a decir verdad las cosas pasaron rápidamente de un lado a otro, podemos decir que simplemente se calentaron y en el fragor del momento junto a las acciones incorrectas en los tiempos menos correctos se dio dicho conflicto.

Acerca de su altercado físico con Marshall, Buttler declaró lo siguiente: “puse mi mano alrededor de su cuello. Él puso su mano alrededor del mío y desde ahí todo subió de la manera en que lo hizo”. Viendo el testimonio dado por Jimmy podríamos decir que él que comenzó esto fue Naji, sin embargo no podemos verificar que si aquello que dijo Buttler es 100 % verídico.

Sin importar quien halla iniciado esta pelea al final todos sufrirán las consecuencias de la misma por no haber demostrado una conducta adecuada digna de un atleta, entre dichas consecuencias se encuentran las dificultades de no poder encontrar en un equipo en el futuro por causa de su conducta agresiva. Sin duda alguna este circo llevado a cabo por estos deportistas les ha traído secuelas que afectará sus carreras de formas inimaginables, para la próxima de que estos jugadores se metan en este tipo de dilema van a tener primer que echarse un buen balde de agua fría para bajarse los humos y no meterse en problemas.