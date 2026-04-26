¡A un paso de la escoba! Los Lakers buscan barrer a los Rockets con dudas en la enfermería Los Lakers tienen a Houston contra las cuerdas y este domingo van por la barrida histórica. Pero atención, que la enfermería sigue siendo noticia: mientras Luka Doncic ya tiró la toalla para hoy, Austin Reaves tiene a todo el mundo en vilo con su estatus. ¿Podrá el "Rey" LeBron cerrar la serie solo o necesitará refuerzos?

Si usted pensaba que los Los Angeles Lakers iban a sufrir en esta primera ronda, despierte, porque tienen a los Houston Rockets oliendo el formol. Este domingo, el equipo de púrpura y oro sale al tabloncillo con un solo objetivo: completar la barrida (4-0) y mandar a los jovencitos de Houston de vacaciones temprano.

Sin embargo, no todo es alegría en el campamento de JJ Redick. El reporte de lesionados sigue siendo el tema de conversación en los colmadones:

Luka Doncic: Fuera de combate

La mala noticia para los Lakers es que Luka Doncic ha sido descartado oficialmente para el Juego 4. El astro esloveno sigue fajado con la rehabilitación de una distensión en el isquiotibial izquierdo. Aunque los Lakers han sabido ganar sin él, su ausencia siempre es un hueco difícil de tapar, especialmente cuando se busca dar el “estocazo” final.

Austin Reaves: ¿El regreso esperado?

Aquí es donde está el verdadero suspenso. Austin Reaves aparece como “cuestionable” para hoy. Reaves se ha perdido los primeros tres juegos de la serie por una distensión en el oblicuo izquierdo, pero ayer sábado el coach Redick dio una luz de esperanza al decir que Austin “iba a intentar hacer unos lances” en la arena.

Si Reaves regresa, sería un “palo acechao” para la ofensiva de L.A., que ha tenido que recostarse demasiado de un LeBron James que, a sus 41 años, sigue jugando como un muchachito de 20. Reaves viene de promediar las mejores cifras de su carrera (23.3 puntos, 4.7 rebotes y 5.5 asistencias), así que su vuelta sería el último clavo en el ataúd de los Rockets.

Los “sustitutos” que se han puesto la capa

A pesar de las bajas, los Lakers han contado con dos piezas que han jugado como si fueran All-Stars:

Luke Kennard: ¡Bárbaro! Promediando 21.3 puntos con un abusivo 52.9% en triples .

Marcus Smart: El “pitbull” está promediando 20.3 puntos y 8.3 asistencias, defendiendo como un animal.

Con la serie 3-0, la historia está del lado de los Lakers (ningún equipo ha remontado un 0-3 en la NBA). Hoy a las 3:30 p.m., sabremos si sacan la escoba o si Houston tiene un último suspiro de vida.

¿Usted cree que los Lakers deberían arriesgar a Reaves hoy para cerrar la serie o es mejor guardarlo para la próxima ronda y dejar que LeBron termine el trabajo?

¿Podrán los Rockets evitar la vergüenza de la barrida o los Lakers les pasarán el rolo hoy mismo en Los Ángeles?