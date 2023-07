Adam Silver promete revisar una expansión en la NBA El máximo dirigente del baloncesto estadounidense expresó que analiza incluir más franquicias en la liga

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Es uno de los temas más recurrentes de la NBA en los últimos años. Más allá de traspasos, playoffs y otras cuestiones que ocurren cada año, hace bastante tiempo que se habla sobre la posibilidad de que se dé una expansión que sirva para hacer que la NBA crezca aún más. La liga estadounidense vive momentos en el que el mercado tiene horizontes cada vez más lejanos, por lo que ya es tema de Estado incluir más equipos.

Actualmente existe un acuerdo de derechos de medios que debe cumplirse y la ventana de negociación exclusiva con sus socios de televisión actuales finalizará en abril de 2024, y el acuerdo de televisión finaliza después de la temporada 2024/25. Sólo entonces puede tener lugar cualquier tipo de expansión.

“Volveremos a la expansión una vez que se hagan esos nuevos acuerdos con los medios”, dijo Adam Silver, comisionado de la NBA, en la conferencia anual de la APSE. “No es algo seguro, pero como dije antes, creo que es natural que las organizaciones crezcan con el tiempo”. Incluso ya hay ciudades que se postulan como candidatas a tener una franquicia.

Actualmente hay 30 equipos y no hay uno nuevo desde 2004, cuando se incluyó a Charlotte Bobcats, acutalmente conocidos como New Orleans Pelicans, tras la mudanza que la franquicia tuvo en 2013. Una de las ciudades que siempre se candidateó para volver a tener un equipo en la NBA es Seattle, ex sede de los Supersonics, que ahora se encuentran en Oklahoma bajo el nombre de Thunder.

Seattle, con franquicias en la NFL, MLS, MLB y, desde 2021, en la NHL, hace rato que quieren recuperar su plaza en la liga de baloncesto para ser una de las ciudades con franquicias en las cinco principales ligas deportivas de Estados Unidos. Mismo curso que quiere tomar Las Vegas, que en los últimos años se ha posicionado en el deporte norteamericano con los Raiders en la NFL, los Lights en la USL (Segunda División de Fútbol) y la reciente construcción del Allegiant Stadium, por lo que también serían un destino potable para la NBA, que ha elegido Las Vegas para el desarrollo de la Summer League desde hace unos años.

“Vamos a mirar este mercado”, dijo SIlver. “No hay duda de que hay un enorme interés en Seattle. Eso no es un secreto. Hay otros mercados que han indicado interés. Para las personas que escuchan o leen sobre esta entrevista, no estamos involucrados en ese proceso ahora. “No estamos teniendo reuniones en este momento con ningún grupo potencial. Lo que les estamos diciendo a todos, en privado, es lo mismo que digo públicamente, que habrá un proceso muy abierto en ese momento para considerar la expansión. Pero eso aún no es. Eso aún no es ahora”, explicó Silver.