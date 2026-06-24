El talento de Yaxel Lendeborg no brotó de la casualidad; estaba escrito en su código genético. Nacido el 30 de septiembre de 2002 en Puerto Rico, mientras su madre Yissel competía activamente en baloncesto y voleibol para la Universidad Americana de la vecina isla, Yaxel respiró el deporte de alta competencia desde su primer suspiro. Su linaje es pura excelencia dominicana: su padre, Okary Lendeborg, defendió con orgullo la camiseta de la Selección Nacional de Baloncesto de la República Dominicana, mientras que su madre, Yissel Raposo, fue una atleta polifacética excepcional que representó con igual gallardía las selecciones quisqueyanas de básquetbol y voleibol.
Aunque la familia mudó sus sueños a Ohio cuando el pequeño apenas tenía dos años, y posteriormente se estableció a los ocho en Pennsauken, Nueva Jersey, los cimientos del hogar nunca dejaron de vibrar a ritmo de merengue, orgullo dominicano y el constante botar de un balón.
La caída en las sombras y el rescate de una madre
A pesar de portar un apellido de alcurnia deportiva, el destino le cobraría una aduana implacable. En su primer año en la preparatoria Pennsauken, tras haber dado destellos de su inmensa capacidad, el joven alero fue despedido de forma abrupta del equipo juvenil a mitad de la temporada debido a un bajo rendimiento académico. Sin el soporte de la escuela y marginado por los reflectores, el camino hacia el profesionalismo parecía esfumarse antes de comenzar.
Fue allí donde comenzó a fraguarse la verdadera historia de poder de los Lendeborg. Su madre, Yissel, se convirtió en el faro de su tormenta. Olvidado por completo por los principales programas de la División I de la NCAA al graduarse de secundaria en 2020, Yaxel asistió a un campamento de exhibición en Nueva York diseñado exclusivamente para proyectar talento de origen dominicano. Esa pequeña ventana, impulsada por la fe inquebrantable de su madre, lo llevó a tomar la vía larga: matricularse en el Arizona Western College de la JuCo (universidad comunitaria).
Durante tres temporadas de puro sudor con los Matadors, Yaxel no solo enderezó los libros, sino que esculpió el carácter de un guerrero. De Arizona saltó a la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), firmando una campaña histórica al convertirse en apenas el segundo jugador en toda la historia de la División I en registrar al menos 600 puntos, 400 rebotes y 150 asistencias en una misma temporada, una proeza que comparte en los libros de récords únicamente con la leyenda de la NBA, Larry Bird.
El “LeBron dominicano” corta las redes
Consciente de que aún debía pulir los detalles para el rigor de la Gran Carpa, Lendeborg ejecutó un movimiento maestro en la temporada 2025-26 al transferirse a los Wolverines de la Universidad de Michigan bajo la tutela del estratega Dusty May. En Ann Arbor, su juego estalló. Apodado por sus propios compañeros como el “LeBron dominicano” por su polivalencia e impacto total en el tabloncillo, el alero de 2,06 metros y 109 kilogramos comandó a Michigan a cortar las redes en Indianápolis, conquistando el campeonato nacional de la NCAA el 6 de abril de 2026, un trofeo que la institución no levantaba desde 1989.
Lendeborg se erigió como el Jugador del Año de la Big Ten tras promediar 15.1 puntos, 6.8 rebotes y una magistral relación de 3.1 asistencias por cada pérdida de balón, demostrando que su madurez estaba lista para el siguiente nivel.
Lágrimas en la lotería: La victoria más hermosa contra el cáncer
La noche del martes, cuando el comisionado Adam Silver subió al estrado del Barclays Center para anunciar que los Golden State Warriors seleccionaban a Yaxel Lendeborg en el prestigioso Pick 11 de la primera ronda, el mundo del baloncesto vio a un nuevo millonario en la NBA. Sin embargo, las cámaras de la transmisión internacional se quedaron con la estampa que verdaderamente le dio sentido a todo el viaje: el abrazo eterno, bañado en lágrimas, entre Yaxel y su madre Yissel.
Detrás de la sonrisa de la lotería del Draft se escondía una batalla silenciosa. Yissel Raposo actualmente libra un aguerrido combate contra el cáncer. Para Yaxel, cada gota de sudor derramada en los últimos seis años cobró un valor incalculable al ver los ojos iluminados de la mujer que puso su propia vida en pausa para rescatar la de él.
“Estaba diciendo que lo hicimos, todo el sacrificio… finalmente lo logramos. Dijo: ‘Lo hiciste’. Que está orgullosa de mí, muy emocionada. Ese chico llegó aquí gracias a ella. Ella me impulsó a soñar. Me obligó a salir y entrar al mundo y convertirme en un hombre. Significa todo para mí. Esto es lo mínimo que puedo hacer por ella. Quiero decir que estoy muy orgulloso de ella por luchar tan duro y me alegro que podamos compartir este momento juntos”, confesó un conmovido Lendeborg en exclusiva para las pantallas de ESPN tras abandonar el escenario.
De San Francisco a la conquista del sueño olímpico
A sus casi 24 años, Yaxel llega a los Warriors como una pieza de impacto inmediato. Su madurez defensiva y su visión de juego encajan a la perfección con las urgencias de una franquicia que busca maximizar los últimos años de competencia de un histórico como Stephen Curry (38 años). Con la mira puesta en su temporada de novato, el criollo ya ha fijado su primera gran meta en la élite: “Quiero formar parte del Mejor Quinteto Defensivo de la NBA”.
Pero el compromiso de Lendeborg trasciende las fronteras de los Estados Unidos. Pese a haber nacido en suelo boricua y haberse criado en territorio estadounidense, su lealtad internacional jamás ha estado en duda. El alero, que en 2022 ya vistió la franela de FEDOMBAL en partidos de exhibición ante la Universidad de Kentucky, reafirmó su gran obsesión de cara al futuro: liderar a la República Dominicana hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Junto a figuras de la talla de Karl-Anthony Towns y Al Horford, Yaxel Lendeborg asume ahora la responsabilidad de portar el ADN deportivo de sus padres, Okary y Yissel, llevando el espíritu inquebrantable de Quisqueya desde los exigentes tabloncillos del Chase Center de San Francisco hasta las páginas más gloriosas del baloncesto mundial.