Adónde va Draymond Green luego de su suspensión indefinida y su reemplazo en Golden State

En algún momento, ya es suficiente cuando se trata de Draymond Green y sus travesuras en la cancha para los Guerreros del Estado Dorado. La NBA finalmente decidió que lo que Green hizo el martes por la noche contra los Phoenix Suns fue la gota que colmó el vaso, ya que la liga suspendió a Draymond indefinidamente después de que golpeó al pívot de los Suns, Jusuf Nurkic en la cara. Esto resultó en Flagrante 2 y expulsión de Green, su tercera expulsión de la temporada 2023-24.

La decisión de la liga de suspender a Green indefinidamente no debería sorprender a nadie. Green, conocido por su boca ruidosa y su juego físico en la cancha, ha tenido problemas con los árbitros la mayoría de las veces y ha estado iniciando altercados en la cancha esta temporada.

El 11 de noviembre, Green recibió dos faltas técnicas y fue expulsado por meterse en una pelea con la estrella de los Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell. Apenas unos días después, el 14 de noviembre, Green fue expulsado contra los Minnesota Timberwolves por estrangular a Rudy Gobert durante una pelea que estalló entre Klay Thompson y Jaden McDaniels. Green recibió una suspensión de cinco juegos por esto, algo que influyó en la decisión de la liga de suspender ahora al delantero de los Warriors indefinidamente. Incluso retrocediendo un poco hasta la temporada 2022-23, el historial de comportamiento violento y constantes expulsiones de Green es lo que finalmente llevó a esta decisión.

Sin que se publiquen detalles sobre su suspensión, Green ahora enfrenta una batalla cuesta arriba para intentar salvar cualquier reputación que pueda tener en la liga. Alguna vez un jugador condecorado y un potencial futuro miembro del Salón de la Fama, el futuro de Green con los Warriors y en la NBA está muy en duda en este momento.

Aparte del hecho de que las acciones de Green son impactantes dado que recientemente fue suspendido en noviembre, la estrella veterana ahora ha puesto a su equipo en una posición muy incómoda. Los Warriors, que le dieron a Green un contrato de cuatro años y 100 millones de dólares en la temporada baja, ahora tienen un gran vacío que llenar y han estado luchando esta temporada. En el pasado, Golden State había sido tan dominante que podían discutir y cometer faltas tontas en el transcurso de un juego mientras discutían sus puntos. Ese no ha sido el caso durante la temporada 2023-24, ya que los Warriors lucen mayores, desgastados y mentalmente agotados por la constante nube de drama que los ha rodeado desde que ganaron las Finales de la NBA de 2022.

En algún momento, tienes que mirarte al espejo y darte cuenta de que las cosas deben cambiar. Esto debe ser cierto para Draymond y especialmente para los Warriors, que ahora se encuentran con marca de 10-13 en la temporada, cayendo rápidamente hacia el final de la clasificación de la liga después de su inicio de 6-2. Este equipo y núcleo de Golden State no han mostrado el mismo dominio que durante tantos años antes y, por primera vez, parecen obsoletos.

¿Es este el fin de los Warriors? ¿Dinastía tal como la conocemos?

Con una factura récord de la liga en materia de nómina e impuestos de lujo que eclipsa los $400 millones, así como la mentalidad y la presión para ganar por cualquier medio necesario proveniente del propietario Joe Lacob, los Warriors están preparados para hacer algunos cambios importantes. Esta última suspensión para Draymond es el punto de inflexión para una de las organizaciones deportivas profesionales más exitosas de la última década.

Detalles de la suspensión de Draymond Green

La NBA anunció el miércoles por la noche que Green había sido suspendido indefinidamente, un resultado que tomó en cuenta el historial previo de actos antideportivos del delantero de los Warriors. Como parte de su suspensión, Green deberá cumplir con ciertas condiciones de la liga y del equipo antes de regresar a jugar. No se dio ningún plazo para esta suspensión a fin de permitir que el veterano obtenga la ayuda que necesita.

Adrian Wojnarowski de ESPN también informó que Green, su agente Rich Paul y el gerente general de los Warriors, Mike Dunleavy Jr. se reunirán el el jueves para empezar a discutir un camino de asesoramiento y ayuda para que Green avance.

En cuanto a cómo la NBA ve la suspensión de Draymond, esta fue una decisión que se tomó para que los Warriors se recuperaran.

“Muchas veces la gente queda atrapada en un número. Como, “¿cuál es el número?” Y no queríamos hacer eso”, dijo el vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones de baloncesto de la NBA, Joe Dumars, durante el programa First Take de ESPN el jueves por la mañana. “Lo que queríamos hacer era: en primer lugar, sabíamos que habría algún nivel de castigo, pero no queríamos que ese fuera el foco. Queríamos centrarnos también en cómo podemos ayudar a Draymond. Y pensamos que indefinido era la mejor manera de hacerlo… Indefinido significa hacerlo bien. Queremos verlo en su mejor momento y la mejor manera de hacerlo es regresar mental y emocionalmente a donde necesita estar. Así es como llegamos a lo indefinido”.

Esta explicación resume claramente lo que la liga pretendía hacer aquí. Si bien el castigo es necesario para Green, también entienden que hay un problema mayor que debe abordarse. Conseguirle a Green la ayuda que necesita es el primer paso en este proceso, uno que la NBA espera que le permita al cuatro veces All-Star jugar una vez más a un nivel que no incluya la violencia.

En cuanto a Green y su suspensión, no hay un calendario claro para su regreso. Si bien se le permitirá estar con el equipo y practicar con los Warriors, su futuro inmediato a su regreso está nublado. Con Green fuera, los Warriors están preparados para recurrir a Jonathan Kuminga y a los otros jugadores jóvenes de su plantilla.

El nuevo rol de Jonathan Kuminga

i, JK”Los Warriors están actualmente buscando una chispa y un jugador que pueda ayudarlos a regresar al camino del éxito. Stephen Curry no puede hacer mucho y con Andrew Wiggins y Klay Thompson luchando, Jonathan Kuminga ha sido uno de los jugadores jóvenes de esta plantilla que ha dado un paso adelante. . Incluso fuera de todo el drama que rodea a Green y la organización, Kuminga silenciosamente ha estado armando una gran tercera temporada en la NBA.

Destacado en 22 juegos este año, Kuminga ha promediado 11,9 puntos y 3,5 rebotes por juego mientras dispara al 47,5 por ciento desde la cancha. A pesar de sus malos números de tiro desde el perímetro, el ex seleccionado de lotería está comenzando a mostrar más aplomo y lucir más confiado cuando se ve obligado a tomar una decisión con el balón en las manos en la ofensiva.

El entrenador en jefe de los Warriors, Steve Kerr, confía en Kuminga y sus habilidades para impactar positivamente a los Warriors en el futuro. Después de registrar 13 puntos con 6 de 6 tiros desde el banquillo contra los Portland Trail Blazers la semana pasada, Kerr analizó el impacto que Kuminga puede tener en el futuro.

“Estuvo genial, fue la clave del juego”, dijo Kerr sobre Kuminga. “Se mantuvo listo y estuvo fuera de la rotación porque es difícil jugar con 10 muchachos… Obviamente lo necesitábamos. El juego requería a JK… Estaba tan feliz por JK que se mantuvo listo y entró y produjo la forma en que lo hizo”.

Si bien ha estado entrando y saliendo de los Warriors’; En algunos momentos de la rotación esta temporada, el papel de Kuminga ha aumentado en los últimos juegos. En sus últimos cinco juegos, Kuminga ha promediado 15,2 puntos y 5,4 rebotes mientras dispara al 58,9 por ciento desde la cancha desde el banco. Parece que Kuminga también está empezando a encontrar su ritmo desde lejos, disparando un 47,1 por ciento desde lo profundo durante este lapso.

Con Draymond fuera indefinidamente, el papel de Kuminga está a punto de crecer aún más. Kuminga es ahora el ala-pívot número uno del equipo y aparecerá en la alineación inicial. Sin embargo, se espera que Kerr y los Warriors presenten varias alineaciones iniciales en el transcurso de las próximas semanas en función de los enfrentamientos.

El nuevo rol de Kuminga con los Warriors no es un marcador de posición temporal hasta que Green regrese. Cuando el veterano regrese, su papel será indefinido, ya que Kuminga tiene la oportunidad de demostrar realmente su valía a los Warriors. Esto es lo que quería el joven delantero el año pasado y ahora no hay mejor momento para mostrar su potencial. Como aludió recientemente The Athletic’s Shams Charania , es absolutamente posible que Green pierda su lugar ante Kuminga.

Quizás Kuminga no sea el facilitador ni el defensor que es Draymond, pero es mucho más atlético y puede correr la cancha con facilidad. Se harán cambios en la forma de jugar de los Warriors, lo que posiblemente generará más oportunidades de ritmo rápido y acelerado para que Kuminga muestre su atletismo en la cancha abierta.

Al final del día, la suspensión de Green impacta el núcleo de los Golden State Warriors. Este grupo, que ha ganado cuatro campeonatos juntos, ha perdido la confianza, lo que ha provocado directamente que la frustración se apodere de sus posibilidades de triunfar.

Además de que el futuro de Green está en juego, esta suspensión y los problemas del equipo plantean preguntas sobre lo que sucederá con Kerr y Thompson en el futuro.

Thompson está en el último año de su contrato y está listo para convertirse en agente libre sin restricciones en la temporada baja. Se decía que las dos partes estaban muy alejadas en las negociaciones contractuales antes del inicio de la temporada 2023-24 y, más recientemente, Charania informó que Thompson rechazó una extensión de dos años y 48 millones de dólares del equipo.

Mientras que Green ha luchado por permanecer en la cancha esta temporada, el impacto de Thompson ha sido abismal en el lado ofensivo. Klay promedia sólo 15,4 puntos por partido y dispara un 34,3 por ciento desde un rango de tres puntos, los cuales son algunos de los peores números de su carrera. No hay duda de que a los Warriors les gustaría retener a Klay dado su impacto en la organización todos estos años, pero la NBA es un negocio y perder no es la visión de Golden State.

La suspensión de Green arroja más luz sobre los problemas que existen dentro de la organización de los Warriors, lo que obliga a la directiva y a los propietarios a examinar verdaderamente cada aspecto de este equipo. El futuro inmediato de Kerr también está en duda, sobre todo porque su contrato también está llegando a su fin. Si bien se puede suponer que Kerr permanecería con los Warriors más allá de la temporada 2023-24 dado su éxito como entrenador en jefe, los problemas actuales con Green definitivamente llaman la atención.

Si Kerr quiere o no continuar entrenando a este equipo puede ser la pregunta más importante sobre su futuro, ya que la constante serie de problemas y la falta de continuidad finalmente pueden estar alcanzando a los Warriors.

Stephen Curry sigue jugando el mejor baloncesto de su carrera. El único objetivo de Golden State en este momento es capitalizar los años que quedan en la carrera de Curry para poder competir por más campeonatos. A pesar de que Green, Thompson y Kerr han sido los puntos focales junto a Steph desde su primer campeonato en 2015, simplemente no se sabe lo que les espera a los Warriors.

Los próximos meses previos a la fecha límite de cambios en febrero serán muy reveladores en cuanto a si este es el final de la dinastía dorada para los Warriors.