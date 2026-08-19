La carrera de Ajay Mitchell comienza a adquirir una dimensión que va mucho más allá de lo que hace sobre una cancha de baloncesto. A sus apenas 24 años, el jugador del Oklahoma City Thunder asumirá una responsabilidad poco habitual para un profesional en activo: será gerente general de su alma mater, UC Santa Barbara (UCSB).

La noticia, reportada por CBS Sports, establece que Mitchell ayudará a orientar el desarrollo del programa universitario y también funcionará como recurso de mentoría para los jugadores actuales.

No se trata, por tanto, de un nombramiento meramente simbólico. Su nueva función apunta a aprovechar la experiencia que el base ha acumulado desde que comenzó su trayectoria profesional y, al mismo tiempo, a mantenerlo vinculado con el programa que contribuyó a formar su carrera.

La conexión con Oklahoma City también resulta llamativa. El gerente general del Thunder, Sam Presti, ha construido buena parte de su reputación precisamente apostando por jugadores cuyo potencial puede no ser evidente para todos en un primer momento. Entre los nombres que han pasado por la organización aparecen Serge Ibaka, Jerami Grant, Dennis Schröder y Andre Roberson, además de jugadores más recientes como Lu Dort, Jared McCain, Isaiah Joe y Aaron Wiggins.

Mitchell parece haber absorbido parte de esa filosofía.

Su ascenso en la NBA ha sido relativamente rápido. El Thunder lo seleccionó con el pick número 38 del Draft de 2024, después de una trayectoria universitaria en la que ya había demostrado ser mucho más que un anotador.

Durante tres temporadas con los Gauchos de UC Santa Barbara, Mitchell promedió 16.1 puntos, 3.0 rebotes, 4.3 asistencias y 1.1 robos por partido. En 2023 fue reconocido como Jugador del Año de la Big West, mientras lideraba, junto a Miles Norris, a UCSB hasta el torneo de la NCAA.

Aunque aquella participación terminó en la primera ronda ante Baylor, el proceso permitió a Mitchell consolidarse como uno de los principales referentes del programa.

Ahora regresa a la institución desde una posición completamente diferente.

De prospecto universitario a mentor

La evolución resulta especialmente interesante porque Mitchell todavía está construyendo su propia carrera profesional.

En su segunda temporada con Oklahoma City registró 13.6 puntos, 3.3 rebotes, 3.6 asistencias y 1.2 robos en 25.8 minutos por partido, cifras que reflejan una contribución importante dentro de una plantilla competitiva.

Además, tuvo una actuación destacada durante la serie de segunda ronda de los playoffs, cuando el Thunder barrió a Los Angeles Lakers. Su producción aumentó en distintos apartados estadísticos durante esa eliminatoria.

Es precisamente esa experiencia reciente la que puede darle valor en su nuevo papel.

Mitchell no será simplemente alguien que observa el programa desde fuera. Es un jugador que conoce de primera mano el recorrido entre el baloncesto universitario y la NBA, incluyendo el proceso de adaptación necesario para competir al máximo nivel.

Su historia también tiene un componente internacional. Antes de trasladarse a Estados Unidos para jugar en la universidad, Mitchell desarrolló parte de su carrera profesional en Francia. Su recorrido le permite entender diferentes estructuras de formación y distintos caminos hacia el baloncesto de élite.

Por eso, su nuevo cargo puede convertirse en una oportunidad para aportar una perspectiva poco habitual a los jugadores de UCSB.

Una inversión en el futuro

El nombramiento también dice mucho sobre la relación entre los atletas profesionales y sus antiguas universidades. En lugar de limitarse a representar a su alma mater como exjugador, Mitchell tendrá la posibilidad de participar directamente en su evolución.

Su responsabilidad será ayudar en el avance del programa y servir como figura de mentoría para los jugadores. Eso significa que su impacto potencial puede sentirse en áreas que van desde la orientación de los jóvenes hasta la visión sobre el desarrollo de jugadores y la transición hacia el profesionalismo.

A los 24 años, todavía está lejos de haber terminado su propia carrera. Sin embargo, ya comienza a construir un segundo perfil profesional que podría acompañarlo durante muchos años.

Y hay una ironía interesante en todo esto: Mitchell fue reclutado por el Thunder como un jugador joven al que la organización decidió apostar en el puesto 38 del Draft. Ahora, mientras continúa desarrollándose como jugador, empieza a participar en la construcción del futuro de otros jóvenes.

Para Sam Presti, difícilmente podría existir una señal más clara de que una filosofía de desarrollo puede trascender la cancha.