Los Thunder de Oklahoma City empataron la serie ante los Spurs de San Antonio con una victoria en el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Oeste — pero el triunfo llegó con un costo. Dos jugadores salieron con molestias físicas, y el más preocupante en el momento fue Ajay Mitchell.

Con el Thunder tratando de cerrar el partido en el cuarto período, Mitchell cayó al piso agarrándose el muslo con gestos de dolor. Se quedó sentado en la cancha por unos segundos antes de caminar hacia la banca. El Garden City del Paycom Center contuvo la respiración.

Pero después del partido, llegaron las buenas noticias.

El parte médico: nada grave

Joel Lorenzi de The Athletic reportó la actualización directamente de Mitchell tras el juego:

“Hablé con Ajay después del partido y dijo que solo lo golpearon en el muslo pero que estaba bien.”

Un golpe — no una lesión muscular. La diferencia entre esas dos cosas en medio de las Finales de Conferencia es enorme.

El contexto: Mitchell como pieza clave

La importancia de Mitchell para los Thunder en estos playoffs no puede subestimarse. Con Jalen Williams fuera por la reagravación de su lesión en el tendón de la corva — salió en el descanso del Juego 2 y su disponibilidad para el Juego 3 es incierta — Mitchell ha tenido que asumir un rol protagónico que va más allá de lo que se esperaba de él al inicio de la postemporada.

Durante la serie ante los Lakers, Mitchell explicó cómo se preparó mentalmente para llenar ese vacío:

“Jugando con mucha confianza, especialmente en esta etapa de los playoffs. Sin miedo y dando todo lo que tengo. Obviamente en ataque, pero también en defensa. Tomar orgullo en eso ha sido mi objetivo durante todo el año, y creo que eso es lo más importante para nuestro equipo.”

El Juego 2: cuatro jugadores de banca en doble dígito

Más allá de las lesiones, el Juego 2 mostró la profundidad que hace a los Thunder tan peligrosos. Cuatro jugadores desde el banco terminaron en doble dígito — una demostración del sistema de Mark Daigneault que no depende de una sola figura para ganar.

Mitchell tuvo un inicio lento en esta serie — pero si la historia de la segunda ronda sirve de referencia, el guardia tiende a mejorar a medida que los partidos avanzan.

Lo que viene: el Juego 3 en San Antonio

Con la serie empatada 1-1, ambos equipos viajan a San Antonio para los Juegos 3 y 4. El estado de salud de Jalen Williams será el factor más determinante de cara a los próximos partidos — y si el All-Star no puede jugar, Mitchell tendrá que volver a ser el héroe silencioso que los Thunder necesitan.

Por ahora, al menos, Mitchell está bien. Y eso es suficiente para que Oklahoma City respire.