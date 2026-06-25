Al Horford firma millonario contrato con los Warriors para temporada NBA No. 20 A sus 40 años, el pívot de Puerto Plata acordó una extensión de dos temporadas y 14 millones de dólares con Golden State, uniéndose a un selecto club histórico de la liga y preparando el terreno para una dupla dominicana en la Bahía junto al novato Yaxel Lendeborg.