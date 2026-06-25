Hay hombres que desafían al tiempo, y uno de ellos es Al Horford. El histórico pívot dominicano ha decidido posponer su retiro y, según informó en exclusiva el reputado periodista de ESPN, Shams Charania, ha declinado su opción de jugador para estampar su firma en un nuevo y lucrativo contrato por dos años y 14 millones de dólares con los Golden State Warriors.
Con este movimiento, Horford, de 40 años, estampa su nombre con letras doradas en los libros de récords del baloncesto global al convertirse en apenas el decimotercer (13°) jugador en toda la historia de la NBA en alcanzar las 20 temporadas como profesional.
Mentor de lujo y una histórica dupla quisqueyana
La renovación de Horford cobra un valor sentimental y estratégico incalculable para la República Dominicana. Tras la reciente selección del prometedor alero de raíces dominicanas Yaxel Lendeborg en el Pick 11 del Draft por los propios Warriors, Don Alfredo se convertirá en el mentor ideal en el camerino para guiar los primeros pasos del novato en la liga.
A pesar de que las lesiones y la dosificación física limitaron a Horford a disputar solo 45 partidos en la pasada campaña —registrando promedios de 8.3 puntos y 4.9 rebotes—, su liderazgo vocal y veteranía siguen siendo altamente cotizados por el dirigente Steve Kerr. Su momento cumbre de la temporada se vivió en el torneo Play-In contra los LA Clippers, donde encendió la duela a base de triples en el último cuarto para sellar una remontada de antología.
Con la mira puesta en el anillo de campeón
Tras una temporada complicada que se descarriló debido a la grave lesión de rodilla de Jimmy Butler, los Warriors se están rearmando con agresividad para regresar a Las Finales de la NBA en el 2027. Con un quinteto de lujo que integrará a Stephen Curry, Draymond Green, Kristaps Porzingis, el recuperado Butler y la sabiduría de Horford, las expectativas en San Francisco están por las nubes.
“Estar aquí un año completo, haberme aclimatado al sistema de Steve Kerr, a jugar con Steph y con todos los demás, me hace sentir que podemos seguir dando pasos hacia adelante y tener una temporada mucho mejor”, declaró un motivado Horford tras sellar su permanencia.