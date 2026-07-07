Al Horford renueva con los Golden State Warriors por dos años A sus 40 años, el veterano centro asegura su continuidad en la Bahía tras sellar un contrato multianual que incluye cláusulas de protección y opción de jugador.

Los Golden State Warriors han movido ficha en la agencia libre para mantener la estabilidad de su rotación interior, oficializando la renovación de su veterano centro, Al Horford. Según reportes del insider Brett Siegel, el jugador de 40 años ha firmado un nuevo acuerdo de dos temporadas valorado en 14 millones de dólares.

El contrato del cinco veces All-Star no es una extensión convencional. El acuerdo incluye un trade kicker del 15% —lo que garantiza al jugador una bonificación salarial en caso de ser traspasado— y, además, otorga a Horford una opción de jugador para la campaña 2027-28.

Un rol definido en la rotación

La gerencia de los Warriors tiene claro el plan para el dominicano. Horford se perfila nuevamente para cumplir el rol de centro suplente, dando rotación a Kristaps Porzingis. Durante la temporada anterior, Horford demostró su capacidad para aportar impacto inmediato desde el banquillo, participando en 45 partidos —con 13 apariciones como titular—, donde promedió 8.3 puntos, 4.9 rebotes y 2.6 asistencias por encuentro.

A pesar de su veteranía, Horford sigue siendo un activo valioso por su eficiencia en el tiro exterior, manteniendo un 36.1% de acierto desde la línea de tres puntos, complementado con un 42.6% de efectividad en sus lanzamientos de campo.

Rumbo a su vigésima temporada

Con la firma de este contrato, Horford se prepara para afrontar su vigésima temporada en la NBA, consolidándose como uno de los pilares de experiencia más respetados en la liga. Mientras los Warriors continúan siendo vinculados en rumores con figuras como LeBron James, la gerencia ha priorizado asegurar la veteranía y profundidad que aporta Horford para la temporada 2026-27.