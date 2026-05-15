Al Horford tiene 39 años, sigue jugando en la NBA y todavía le debe algo a República Dominicana El mejor jugador dominicano en la historia de los playoffs de la NBA termina su temporada con los Warriors. Los Juegos Centroamericanos en casa en agosto pueden ser su última oportunidad de sellar su carrera con la patria. El tiempo se acaba.

Hay historias que el deporte escribe con una claridad que duele. La de Al Horford y la selección dominicana de baloncesto es una de ellas.

El hombre nacido en Puerto Plata el 3 de junio de 1986 — que cumplirá 40 años durante los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 — es el jugador dominicano más exitoso en la historia de los playoffs de la NBA. La trayectoria de Horford en la postemporada culminó con el momento más grande del baloncesto dominicano: el 17 de junio de 2024, a los 38 años, Al Horford se convirtió en el primer dominicano en ganar un campeonato de la NBA al coronarse con los Boston Celtics ante los Dallas Mavericks (4-1). Un hito histórico que ningún otro jugador de su país había logrado antes. Diecinueve temporadas en la mejor liga del mundo. Cinco equipos.

Y sin embargo, cuando se revisa el historial reciente de la selección dominicana de baloncesto, el nombre de Al Horford brilla por su ausencia.

El jugador que sigue desafiando al tiempo

Abril de 2026. El play-in de la NBA. Los Golden State Warriors van perdiendo por 13 puntos ante los Clippers de Los Ángeles en el último cuarto. El equipo parece destinado a la eliminación.

Entonces apareció Horford.

El veterano dominicano — saliendo desde el banco, con apenas dos puntos en el marcador personal — explotó con cuatro triples quirúrgicos en los últimos cinco minutos para liderar una remontada de 27-13 que terminó con victoria 126-121 para Golden State. Terminó con 14 puntos y fue el factor determinante que desquició la defensa angelina.

A los 39 años, en su decimonovena temporada en la NBA, Al Horford sigue siendo capaz de decidir partidos en los momentos más importantes. Su veteranía no es un peso — es un arma estratégica sin fecha de caducidad.

El mejor dominicano en la historia de los playoffs

Cuando se analiza la participación de jugadores de origen dominicano en los playoffs de la NBA, un nombre sobresale por encima de todos: Al Horford.

Su trayectoria en la postemporada es la más exitosa en la historia del baloncesto dominicano:

Atlanta Hawks — múltiples apariciones en playoffs

— múltiples apariciones en playoffs Boston Celtics — llegó a las Finales de la NBA en 2022 — el mejor resultado de un jugador dominicano en la historia de la liga

— llegó a las — el mejor resultado de un jugador dominicano en la historia de la liga Oklahoma City Thunder — playoffs con el equipo más joven de la liga

— playoffs con el equipo más joven de la liga Golden State Warriors — play-in 2026 a los 39 años

Junto a Karl-Anthony Towns, Horford es el referente máximo del baloncesto dominicano en la historia de la NBA. Pero mientras Towns todavía tiene años por delante, el reloj de Horford está llegando a su último capítulo.

La deuda pendiente con la patria

La última vez que Al Horford vistió la camiseta de República Dominicana de manera significativa fue hace años. El veterano ha priorizado su carrera en la NBA — algo completamente comprensible para un jugador de su nivel — pero esa decisión dejó una deuda pendiente con el baloncesto dominicano.

Mientras la selección competía en clasificatorios al Mundial y en la AmeriCup con jugadores como Andrés Feliz, Jean Montero y Joel Soriano dando la cara, Horford observaba desde la distancia.

No es una crítica — es una realidad. Los calendarios de la NBA y las ventanas de FIBA no siempre coinciden. Y cuando un jugador está compitiendo al más alto nivel en la mejor liga del mundo, la selección nacional pasa a un segundo plano.

Pero agosto de 2026 es diferente.

Por qué esta vez no hay excusas

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebran del 24 de julio al 8 de agosto. Para entonces:

La temporada de la NBA habrá terminado completamente

Los playoffs habrán concluido

Horford tendrá tiempo de recuperación antes del torneo

Y lo más importante: el torneo se juega en su propio país

No hay conflicto de calendario. No hay viaje intercontinental agotador. No hay excusa logística.

República Dominicana juega en casa. En el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Ante miles de dominicanos que llevan años esperando ver a su mejor generación de jugadores reunida en una misma cancha.

Lo que significaría para su legado

Al Horford tiene una carrera extraordinaria. Diecinueve temporadas en la NBA, millones de dólares ganados, el respeto de toda la industria del baloncesto. Su legado como jugador de la NBA está sellado.

Pero hay algo que el dinero y los contratos no pueden comprar: el orgullo de representar a tu país en el momento más importante.

Imaginen a Horford — con 40 años cumplidos, en el último capítulo de su carrera — saliendo a la cancha del Palacio de los Deportes con la camiseta dominicana. Ante su gente. En su tierra. Jugando junto a Towns, Montero, Duarte y la nueva generación que viene detrás.

Sería el cierre perfecto de una carrera extraordinaria. El capítulo final que falta en una historia que merece un final digno.

El llamado que República Dominicana necesita hacer

La Federación Dominicana de Baloncesto tiene que hacer la llamada. Directa, personal y con el peso de lo que está en juego.

“Al, tienes 39 años. Los Juegos son en casa. Es tu última oportunidad. Tu país te necesita.”

Esa conversación tiene que ocurrir. Y Horford — un hombre que ha demostrado toda su carrera que el carácter y la determinación no tienen edad — merece la oportunidad de decir que sí.

Porque si hay algo que la historia de Al Horford enseña, es que cuando llega el momento importante, él aparece.

Cuatro triples en los últimos cinco minutos del play-in a los 39 años lo demuestran.

La pregunta es si República Dominicana tendrá el valor de pedírselo — y si Horford tendrá el corazón de responder.

El tiempo se acaba. Agosto está cerca.