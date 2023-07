Stephen Curry evidentemente nació con gracia para todos los deportes, es de esos tocados por la varita mágica de la inteligencia deportiva. Este sábado, durante la segunda jornada del torneo de celebridades de golf del American Century, que se disputa en el lago Tahoe, en Sierra Nevada, la estrella de los Golden State Warriors de la NBA de básquetbol consiguió un impresionante hoyo en uno que celebró corriendo a campo traviesa por el campo, ante la locura de los aficionados que seguían su recorrido.

Curry había quedado líder después de la primera vuelta del viernes con 27 puntos, bajo un sistema de puntuación Stableford modificado que otorga un punto por par, tres por birdie y seis por águila y deduce dos puntos por doble bogey o peor.

La estrella de los Golden State Warriors tuvo un comienzo rápido con dos birdies y un águila en los primeros cuatro hoyos en Edgewood Tahoe.

STEPH CURRY HOLE-IN-ONE! 🔥🤯

The first EVER on the 152-yard 7th at the @ACChampionship!

📺: @NBC & @peacock pic.twitter.com/ViCuoOcFPA

— NBC Sports (@NBCSports) July 15, 2023