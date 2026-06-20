La histórica conquista de los New York Knicks en las Finales de la NBA 2026, que rompió una dolorosa sequía de 53 años en la ‘Gran Manzana’, sigue revelando los matices más íntimos de su trayectoria. En una entrevista exclusiva con el periodista Kris Pursiainen de ClutchPoints —celebrada en el concurrido Times Square—, Jordyn Woods, modelo, empresaria y prometida del pívot estrella Karl-Anthony Towns, relató cómo vivió en primera fila la metamorfosis de un equipo que se sobrepuso a todas las críticas.
“La adversidad que estos muchachos enfrentaron y superaron fue increíble. Se unieron y se volvieron más cercanos. El vínculo que desarrollaron es algo realmente asombroso de presenciar de primera mano”, explicó Woods. “Karl es la persona más optimista y positiva del mundo, sin importar lo que la gente diga afuera. Siempre mantiene la cabeza en alto. Todavía estoy en shock, realmente no puedo creer que lo hayan logrado”.
El trayecto de los Knicks en la postemporada estuvo marcado por una dualidad extrema: o firmaban remontadas épicas en los minutos finales, o sellaban palizas históricas que desarmaban por completo a sus oponentes, obligando al plantel a forjar una fortaleza mental a prueba de balas.
El “Efecto Woods”: Modas, cábalas y barajitas de colección
El éxito de los Knicks no solo desató la locura en las canchas, sino que arrastró consigo una ola de supersticiones que adoptó la exigente fanaticada neoyorquina. La propia línea de moda de la empresaria, Woods by Jordyn, se convirtió en un amuleto inesperado para la ciudad cuando los aficionados declararon que una cartera de mano de color naranja (clutch) lanzada para los playoffs poseía poderes de buena suerte. El accesorio se agotó de forma inmediata en las plataformas digitales, al punto de que los pedidos actuales de preventa registran listas de espera hasta el mes de septiembre. La propia Jordyn paseó el icónico bolso sobre la carroza de Towns durante el multitudinario desfile de campeones en el “Cañón de los Héroes”.
Para los Towns-Woods, la fortuna sobrenatural de esa semana no se limitó al tabloncillo de baloncesto. Karl-Anthony, un apasionado coleccionista de tarjetas deportivas de alta gama, utiliza a su prometida como amuleto personal para abrir los paquetes de colección antes de cada compromiso. Woods confesó entre risas una casualidad que dejó atónitos a los especialistas del coleccionismo: la misma semana en que los Knicks se coronaron campeones del mundo, ella logró sacar cuatro tarjetas únicas en su clase (las codiciadas piezas de edición limitada 1-de-1).
El próximo objetivo de la pareja
Con la champaña de las celebraciones aún fresca, la atención de la pareja ahora se desplaza hacia sus compromisos personales. Tras haber anunciado su compromiso matrimonial la pasada Navidad, los planes de boda quedaron temporalmente congelados debido a la obsesión del pívot con el torneo de la NBA. El propio Towns admitió con timidez que “lo único que había estado planificando todo este tiempo era el campeonato”.
Sin embargo, tras escuchar el nombre de su pareja precedido por el estatus de Campeón de la NBA, Jordyn Woods no pudo ocultar su entusiasmo por el siguiente paso en sus vidas, sellando el encuentro con una frase que ya recorre las redes sociales de Nueva York:
“Esposo campeón de la NBA… suena como un anillo bastante bonito”, bromeó Woods. “¡Y esta vez no es un juego de palabras!”.