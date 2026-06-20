Anillo por partida doble: ya Karl-Anthony Towns tiene espacio para otra sortija En una entrevista exclusiva tras el desfile de campeones, la prometida del pívot de origen dominicano, quien vio pausados los planes de boda, detalló la resiliencia del camerino de Nueva York, el furor por su "cartera de la suerte" y las asombrosas casualidades que rodearon la corona de la NBA.