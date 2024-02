Anthony Davis: la voz de resistencia en los Lakers ante un silencioso Cierre del Plazo de Cambios Después de un periodo de especulación y rumores, los Lakers optan por mantener su actual plantel a pesar de las expectativas comerciales. Anthony Davis, en una posición desafiante, comparte su perspectiva sobre la situación y su confianza en el rendimiento futuro del equipo.

El tan esperado plazo de cambios de la NBA finalmente llegó a su fin, con varios equipos realizando acuerdos de último minuto antes de que se cerrara la ventana. Sin embargo, algunos equipos, entre ellos los Los Angeles Lakers, optaron por no participar a pesar de los persistentes rumores que los rodeaban.

Durante meses, se informó que los Lakers estaban en conversaciones con los Atlanta Hawks para adquirir a Dejounte Murray. Todas esas especulaciones llegaron a su fin cuando los Hawks anunciaron que su codiciado base permanecería en el equipo. También hubo rumores sobre un posible acuerdo con Bruce Brown, pero resultó que no era el caso. Ahora, con el ruido apagándose, el pívot de los Lakers, Anthony Davis, compartió sus pensamientos al respecto.

En una conferencia de prensa el jueves por la noche, Davis admitió que le resultó difícil no revisar las redes sociales en busca de actualizaciones.

“Es difícil no revisar Twitter… pero si algo estuviera sucediendo, la oficina principal generalmente me llama. Me envían un mensaje de texto, RP, y simplemente me dicen qué está pasando”, dijo Davis, según Michael Corvo de ClutchPoints. “Sin noticias, así que supuse que probablemente no iba a pasar nada”.

Sin embargo, el grandote dejó claro que confía en sacar lo mejor del actual roster y expresó su esperanza en un cambio positivo una vez que los jugadores se recuperen por completo.

“Este es nuestro equipo. Esto es lo que tenemos. Una vez que los chicos se recuperen, espero que podamos volver a la rutina”, añadió Anthony Davis.

El Actualmente Desmantelado Roster de los Lakers

En estos momentos, Jared Vanderbilt, Cam Reddish y Gabe Vincent están fuera de juego, recuperándose de sus respectivas lesiones. Además, Max Christie abandonó el partido del jueves con un esguince de tobillo, mientras que D’Angelo Russell está listado como día a día.

Los Lakers están diezmados en este momento, pero aún quedan más de dos meses de juegos de temporada regular, lo que significa tiempo para recuperaciones, posibles firmas tras buyouts y la posibilidad de ascender en la clasificación de la Conferencia Oeste. El futuro de los Lakers parece depender, en gran medida, de la recuperación de sus jugadores clave y las decisiones estratégicas que tomen en las próximas semanas.