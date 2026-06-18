El futuro de LeBron James sigue sumando pretendientes de primer nivel en los albores de la agencia libre de la NBA. A pesar de que los informes de ESPN confirman que el veterano alero mantiene conversaciones activas y negociaciones bilaterales para renovar con Los Angeles Lakers, las oficinas de los Golden State Warriors se preparan para realizar una agresiva propuesta con el objetivo de cambiar el rumbo de la operación.
El periodista e insider de la liga, Brett Siegel, reveló que la organización de San Francisco tiene la firme intención de buscar el fichaje de James de cara a las próximas semanas, contando además con el respaldo activo de su principal jugador franquicia:
“Emparejarlo con Stephen Curry es algo que los Warriors van a perseguir… Parecía muy dudoso, parecía de bajo porcentaje, ahora es cuestionable. Ahora va a haber algo de fuerza en esto… Esa misma fuente nos dijo que Steph planea reunirse y hablar con LeBron sobre unirse potencialmente a los Warriors en el transcurso de las próximas semanas previas a la agencia libre”.
El factor competitivo frente a los planes a largo plazo
Para analistas como Sam Quinn de la cadena CBS Sports, un movimiento rumbo a la bahía de San Francisco tiene un sentido deportivo mucho más sólido para las aspiraciones inmediatas de James en comparación con la hoja de ruta que manejan los Lakers en California.
Mientras que la gerencia de Los Ángeles —que cuenta en su plantilla con el base esloveno Luka Dončić y el escolta Austin Reaves— debe equilibrar sus decisiones pensando en la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, los Warriors se encuentran en una ventana temporal idéntica a la de LeBron: maximizar de forma absoluta el tramo final de la carrera de Stephen Curry en busca de un último campeonato.
La estrecha relación personal de James con Draymond Green fuera de las canchas, sumada al deseo expresado públicamente en el pasado por el propio LeBron y Curry de compartir vestuario antes del retiro, operan como los principales argumentos de seducción de los de San Francisco. De concretarse de manera oficial, los Warriors lograrían unir a las dos máximas figuras de la última generación del baloncesto mundial para disputar un asalto final hacia el anillo.