Árbitros: injusta decisión en el partidos de los Knicks, acaso se avecina la oscuridad Ha ocurrido una falla de talla extra grande en el partido Rockets-Knicks.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el último partido de baloncesto de la clásica serie de la NBA (National Association Basketball) de New York Knicks contra Houston Rockets ha sucedido un grave error que diga una falta inconmensurable e irreparables por parte de los árbitros encargados de manejar dicho encuentro, una falla la cual podemos decir con toda certeza que ha afectado de manera drástica al equipo azul y naranja proveniente de la ciudad de Nueva York, sin atisbo de dudas si no se apresuran en arreglar dicho error solo se puede esperar la llegada de una tenebrosa oscuridad en el futuro. Ahora toca explicar cuál es la falta de la que tanto se está hablando pues bien, déjame explicar, durante el transcurso de los últimos momentos del partidos ambas escuadras estaban luchando poniendo su máximo esfuerzo en el juego , no obstante en el seguimiento del partido se ve una controvertida situación en la que el jugador de basquetbol Jalen Marquis Brunson de los Knicks se ve acusado de haber cometido un contacto ilícito algo bastante turbio a decir verdad, pero aunque a los ojos de los árbitros ese contacto parecía ilegal tras una revisión de las cámaras de vídeo ubicadas en el lugar del encuentro se pudo apreciar que el contacto cometido por Brunson en la parte inferior del cuerpo del jugador de los Rockets fue un poco extraño pero no ilegal ya que cuando el baloncestista de los Rockets iba al ataque este fue capaz de regresar a su posición normal en la pista, viéndose también que el toque por decirlo de esa forma ocurrió tras que él lanzara el balón y por lo tanto esto hace que la situación sea fortuita dicha de otra forma que no debió ser pitada por ningún tipo de razón. Pues bien el resultado de este partido el cual por cierto terminó con una puntuación de 103-105, siendo de ese modo los rocket, los vencedores del enfrentamiento, pudo concluir de un forma totalmente diferente por causa de que si el grupo proveniente de Houston no hubiera recibido el apoyo dado por causa de la “falta” de los Knicks lo más probable es que este haya terminado en un empate, una gran diferencia para la resolución del juego debido a que esta nueva “derrota” se suma a las listas de las últimas dos derrotas sufridas por los Knicks, dando como resultado de forma oficial hasta el momento un total de 3 derrotas para el grupo proveniente de Nueva York.

Se sabe que los New York Knicks han hecho una protesta con respecto a esta derrota tan polémica con la esperanza de que les permitan retomar el partido o terminarlo en empate una gran diferencia para su resultado actual, que marcaría un ante y un después en su racha presente. Lo único que se puede asegurar con total certeza es que si la NBA no hace algo al respecto solo se pueden esperara tiempos oscuros para esta temporada 2024.