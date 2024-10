Así responde Karl-Anthony Towns cuando le preguntan por Jimmy Butler

El pívot de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, está listo para dejar atrás las preguntas sobre su tiempo con los Minnesota Timberwolves. Está asumiendo plenamente su papel con los Knicks. Towns habló extensamente sobre el traspaso de Julius Randle . Aún así, cuando se le preguntó sobre otro de sus ex compañeros de equipo, la estrella de los Miami Heat Jimmy Butler , desestimó las preguntas por completo, según Kristian Winfield’s X, ex Twitter, del New York Daily News