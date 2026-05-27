La clasificación de los Knicks de Nueva York a las Finales de la NBA ha desatado una auténtica locura colectiva, pero también ha encendido la máquina de la nostalgia. La organización de la Gran Manzana no pisaba la serie por el campeonato de la NBA desde el lejano año 1999, cuando cayeron ante los Spurs de San Antonio. No ganan un anillo desde 1973.
Para poner las cosas en perspectiva sobre lo mucho que ha cambiado la vida en 27 años, el cronista Alex Rodríguez realizó un asombroso recuento de cómo era la República Dominicana y el planeta la última vez que Nueva York disputó el trofeo.
Santo Domingo sin Metro ni Teleférico
La fisonomía de nuestra ciudad capital era completamente distinta en 1999:
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Faltaban todavía 9 años para que se inaugurara la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, y hablar de un Teleférico era pura ciencia ficción.
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Los icónicos elevados de la avenida John F. Kennedy y la 27 de Febrero estaban en plena construcción o recién estrenados, mientras se inauguraban los túneles y pasos a desnivel de la 27.
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Para pedir comida a domicilio o un taxi, se llamaba por el teléfono fijo de la casa esperando que el chofer se supiera la dirección de memoria, sin Uber ni PedidosYa.
El panorama deportivo: Un jovencito Karl-Anthony Towns
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El dominicano del momento: El pívot quisqueyano Karl-Anthony Towns, quien acaba de clasificar a los Knicks a la gran final, tenía apenas 4 años de edad en 1999. Al Horford tenía 13.
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Grandes Ligas: Juan Marichal era el único dominicano con un nicho en el Salón de la Fama de Cooperstown. Pedro Martínez tiranizaba los montículos en la era de los esteroides, y leyendas como Vladimir Guerrero, David Ortiz y Adrián Beltré apenas daban sus primeros pasos en las Mayores.
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Guerra de jonrones: Mark McGwire (65) y Sammy Sosa (63) reeditaban en las pantallas cuadradas su histórica batalla de cuadrangulares del año anterior.
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Baloncesto local: En el torneo del Distrito Nacional, el coach Melvin López conducía al club Mauricio Báez al campeonato, ganándose el legendario apodo del “Rey de los Anillos”.
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Pelota invernal: “El Equipito” de los Tigres del Licey despachó a las Águilas Cibaeñas en la semifinal y venció a los Leones del Escogido en una recordada final al máximo de nueve partidos.
“Niágara en bicicleta” y el debut de Aventura
Musicalmente, el país y el mercado internacional vivían una era dorada irrepetible:
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Juan Luis Guerra dominaba las estaciones de radio con el éxito El Niágara en bicicleta. Los Ilegales, Los Hermanos Rosario, Toño y Sergio Vargas sonaban en cada esquina.
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En la bachata mandaban Anthony Santos, Raulín Rodríguez y Luis Vargas, mientras un naciente grupo Aventura debutaba en la industria musical con su primer álbum titulado Generation Next.
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En el pop anglo reinaban Britney Spears con Baby One More Time, Christina Aguilera, los Backstreet Boys y NSYNC.
La tecnología: Computadoras pesadas y beepers
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Internet de línea telefónica: Para conectarse a la web había que ocupar la única línea telefónica de la casa. Google tenía apenas un año de fundado y no existían Facebook, YouTube, Twitter ni Instagram.
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La era del MP3: Nació Napster, la plataforma ilegal para descargar música en formato MP3 donde bajar una sola canción podía tardar horas.
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Dispositivos: Los celulares eran pesados bloques de pantalla verde o gris, sin cámaras, redes ni pantallas táctiles. Codetel y Tricom se disputaban el mercado de telecomunicaciones.
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Los beepers, los videoclubes para rentar películas en formato VHS y las guías impresas de las Páginas Amarillas eran herramientas esenciales de la vida cotidiana.
Geopolítica mundial en 1999
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En el plano internacional, Bill Clinton enfrentaba su juicio político en los Estados Unidos.
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En Venezuela, el recién electo presidente Hugo Chávez tomaba posesión de su cargo en Caracas, marcando el inicio de una nueva era en Sudamérica.
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Juan Pablo II se mantenía firme como el Papa de la Iglesia Católica (desde entonces han pasado tres sumos pontífices).
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En Rusia, Boris Yeltsin renunciaba sorpresivamente a la presidencia del país y le entregaba el poder a su entonces primer ministro, un joven Vladimir Putin.
Definitivamente, el mundo se transformó por completo en las últimas tres décadas. Queda por ver si el regreso de los Knicks en este 2026 viene acompañado del ansiado campeonato o si la historia les tiene preparada otra prueba de fuego.