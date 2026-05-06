Ayo Dosunmu regresa para el Juego 2 y Minnesota busca poner a los Spurs en el abismo ¡Excelentes noticias para Minnesota y un dolor de cabeza extra para Popovich! Cambia por completo el panorama del Juego 2. Los Wolves no solo ganaron el primero, sino que ahora recuperan a su "X-Factor" justo a tiempo para intentar dar la estocada mortal en Texas.

Tras perderse el inicio de la serie, el guardia sensación de los Timberwolves ha sido habilitado para jugar esta noche tras superar sus molestias en la pantorrilla. Con el recuerdo fresco de sus 43 puntos ante Denver, Dosunmu se une a Anthony Edwards para intentar poner la serie 2-0 a favor de los Wolves.

Los Timberwolves recibieron la mejor noticia posible antes del salto inicial de este miércoles. Según el reporte actualizado de Malik Brown, Ayo Dosunmu ha sido ascendido de “cuestionable” a disponible para el segundo choque de las Semifinales del Oeste contra los San Antonio Spurs.

El retorno del “Killer” de Illinois

La vuelta de Dosunmu es un tanque de oxígeno puro para el coach Chris Finch:

Poder anotador: No podemos olvidar que este muchacho cargó al equipo con 43 puntos en el Juego 4 contra los Nuggets cuando las papas quemaban. Su capacidad para crear tiros alivia la presión sobre un Anthony Edwards que sigue lidiando con su rodilla.

Rotación reforzada: Con la baja definitiva de Donte DiVincenzo (Aquiles), el regreso de Ayo permite que Mike Conley y Terrence Shannon Jr. no tengan que cargar con tantos minutos de alta intensidad.

Minutos controlados: Aunque está disponible, se espera que el cuerpo técnico sea cauteloso con su tiempo en cancha para evitar una recaída en su pantorrilla derecha.

Edwards también dice presente

A pesar de estar listado como cuestionable por una contusión ósea en la rodilla izquierda, se espera que Anthony Edwards también uniformice. Con “Ant-Man” y Dosunmu en cancha, Minnesota tiene los caballos necesarios para desafiar la muralla defensiva de Victor Wembanyama y tratar de llevarse una ventaja de 2-0 de regreso a casa.

El reto de los Spurs

San Antonio ahora tiene un problema mayor. Si ya les costó frenar a los Wolves en el Juego 1, ahora tendrán que lidiar con un Dosunmu que llega fresco y con hambre de demostrar que su actuación ante Denver no fue casualidad.