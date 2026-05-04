¿Baja de último minuto? Los Knicks revelan su único reporte de lesión para el choque ante los Sixers La artillería de los Knicks está casi completa para recibir a los Sixers. Reporte desde la enfermería del Madison Square Garden. Mientras Filadelfia reza por la salud de Embiid, Nueva York respira con un solo nombre en su lista de dudas, y las noticias no podrían ser mejores para los fanáticos del equipo de la "Gran Manzana".

Con la mira puesta en las Semifinales del Este, Jeremy Sochan aparece en el informe médico por una molestia en el tendón de la corva. Sin embargo, el panorama luce positivo para el joven alero en una serie que promete ser una guerra física desde el primer segundo.

¡Cero pánico en Nueva York! Los Knicks llegan a las Semifinales de Conferencia con la salud de su parte tras despachar a los Hawks. El único nombre que ha generado algo de ruido en el reporte oficial es el de Jeremy Sochan, quien presenta una tirantez en el tendón de la corva izquierdo.

El estatus de Sochan: Listos para el Garden

Para tranquilidad del coach Mike Brown, la situación de Sochan no parece grave:

Estatus: Está listado como Probable , lo que significa que lo más seguro es que esté uniformado y listo para ver acción si el partido lo requiere.

Su rol: Aunque no tuvo muchos minutos en la primera ronda (solo jugó el cierre de los Juegos 5 y 6), Sochan demostró efectividad anotando 10 puntos en el quinto encuentro y es una pieza de rotación valiosa por su versatilidad defensiva.

La muralla contra Embiid

La verdadera clave para los Knicks no será Sochan, sino cómo sus hombres grandes contienen a un Joel Embiid que viene inspirado tras eliminar a Boston. Nueva York cuenta con el “arsenal pesado” para esta tarea:

Karl-Anthony Towns: El dominicano tendrá la misión de sacar a Embiid de la pintura con su tiro exterior.

Mitchell Robinson: El especialista defensivo que buscará desgastar físicamente al MVP de los Sixers en cada posesión.

Salud vs. Momentum

Los Knicks llegan como el equipo más sano, pero enfrentan a unos Sixers que traen el impulso emocional de haber remontado un 3-1. Con Tyrese Maxey volando y Embiid recuperando su forma tras la cirugía de apéndice, Nueva York sabe que no puede confiarse, incluso teniendo a casi todo su roster al 100%.

¿Ustedes creen que los Knicks necesitan a Sochan para defender a las alas de Philly o con Anunoby y Hart es suficiente? ¿Es KAT el antídoto perfecto para neutralizar a Embiid en esta serie?