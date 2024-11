Bill Simmons ve sombrío el futuro de los Bucks

El aspecto más preocupante del lento comienzo de temporada de los Bucks es el hecho de que Antetokounmpo ha estado jugando increíblemente bien al comienzo de la temporada, y sin embargo los Bucks han lucido perdidos, como si su ventana de contienda por el título se hubiera cerrado de golpe. En este punto, no hay soluciones obvias o fáciles para los Bucks mientras buscan remediar su maltrecha plantilla, y el destacado experto

incluso llegó a comparar a los Bucks con Los Angeles Lakers en términos de perspectivas de futuro inmediato, al tiempo que calificaba las perspectivas de Milwaukee

.

“Básicamente son los Lakers del Medio Oeste. Tienen un jugador grande increíble, tienen una estrella ofensiva que está envejeciendo y que no juega a la defensiva. No tienen a nadie más en el equipo que pueda jugar a la defensiva y no tienen banca. A diferencia de los Lakers, no hay arreglos”, dijo Simmons en el episodio más reciente de su podcast homónimo.

“No veo una solución. Es un equipo defensivo atroz. Si nos fijamos en ellos, noche tras noche, están jugando en momentos decisivos con jugadores que ni siquiera jugarían para los Celtics o los Thunder”.

Los Bucks han invertido tanto en su núcleo de cuatro jugadores, compuesto por Antetokounmpo, Lillard, Khris Middleton y Brook Lopez, que les resultará difícil adquirir las piezas necesarias para arreglar la defensa del equipo. Su profundidad también ha quedado expuesta en los primeros compases y no han desarrollado suficientes jugadores de rol a través de la línea de draft para ayudar a complementar su núcleo envejecido.

Podría ser necesario un cambio radical para cambiar la suerte de los Bucks, aunque un partido contra otro equipo con marca de 1-6, el Utah Jazz, el jueves por la noche podría al menos volver a encaminarlos por el momento.

¿Los Bucks renovarán su roster en el mercado de cambios?

La temporada baja de 2023 siempre será crucial en la historia de los Bucks. Reaccionaron exageradamente después de una desastrosa eliminación en la primera ronda, despidieron al entrenador en jefe ganador del campeonato Mike Budenholzer y luego intercambiaron a Jrue Holiday y Grayson Allen por Damian Lillard. Estos movimientos alteraron drásticamente la identidad del equipo y han estado sufriendo por ello.

Los Bucks habían construido su increíble plantilla sobre una identidad defensiva, y perder a Holiday significaba perder una pieza defensiva que actuaba como columna vertebral de su defensa. Ahora, su defensa se ubica en el tercio inferior de la liga , y la única forma, al parecer, de remediarlo es apostar fuerte en el mercado de traspasos. Tal vez sea hora de admitir que el traspaso de Lillard fue un error.

“Si nos fijamos en lo que pueden hacer, supongo que pueden canjear a Dame. Tienen a Connaughton y Portis por 22 millones de dólares combinados para este año y el próximo. Portis ha estado muy mal este año. No veo ninguna posibilidad de que este equipo sea un contendiente. Giannis ha estado increíble y tienen un récord de 1-6”, añadió Simmons.