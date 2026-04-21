¡Bochorno en las Montañas! Los Nuggets se “atragantan” y los fanáticos los barren en las redes ¿Campeones de qué? Denver tenía el Juego 2 en el bolsillo y lo dejó escapar de forma "patética" ante unos Timberwolves que no creen en nombres. Jokic se vio humano ante Gobert y el banquillo fue un desastre que tiene a los seguidores pidiendo cabezas. ¿Se está desinflando el campeón o fue solo un mal día?

Lo que se vivió anoche en el Ball Arena no tiene explicación lógica para un equipo con aspiraciones de anillo. Los Denver Nuggets acaban de darle una lección al mundo de cómo NO cerrar un partido de playoffs, perdiendo 119-114 ante los Minnesota Timberwolves. En un abrir y cerrar de ojos, la ventaja de localía se esfumó y los fanáticos —que no perdonan una— prendieron el “fogón” en las redes sociales.

El “Joker” sin trucos y un final de terror

Todo el mundo sabe que cuando la bola quema, Nikola Jokic suele ser el salvador. Pero anoche, el serbio parecía que tenía un “maco” en las manos. Rudy Gobert lo sacó de balance y lo limitó a un ineficiente 8 de 20 en tiros de campo.

Pero lo que realmente hizo explotar a la gente fue la última jugada: Jokic, teniendo la oportunidad de empatar el juego, decidió pasarle la “papa caliente” al jovencito Christian Braun. El resultado fue un desastre: falta, un solo tiro libre anotado y Julius Randle sentenciando desde la línea de suspiros. ¡Una verdadera “pela” psicológica!

¡Fuego en X! “Es patético”

Como era de esperarse, la fanaticada dominicana y del mundo que sigue la NBA no tuvo piedad. Los comentarios en X (antes Twitter) fueron más duros que un choque con Shaq:

“Honestamente, esto fue patético. Se acabó la racha y volvimos a la realidad”, escribió un usuario indignado. “Que Christian Braun no salga de la línea de tiros libres en toda la semana”, posteó otro seguidor que todavía no cree cómo se escapó ese juego.

Incluso hubo críticas directas a la gerencia, señalando que sin un centro de respaldo confiable, Jokic va a llegar a mayo “con la lengua afuera”.

¿Hay razones para el pánico?

Aunque la serie está 1-1 y apenas comienza, la sensación en Denver es de “chequeo médico” urgente. Ya el año pasado perdieron un Juego 2 ante los Clippers y terminaron resolviendo, pero estos Timberwolves tienen hambre y una defensa que muerde.

Para los que seguimos el basket en el colmado, la pregunta es obligatoria: ¿Son los Nuggets tan invencibles como nos vendieron o Minnesota encontró la fórmula para secar al Joker? Si Denver no ajusta la rotación y recupera la confianza, lo que viene en el frío de Minnesota será una pesadilla. ¡Se armó el lío en el Oeste!