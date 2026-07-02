Boston Celtics traspasa al MVP Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers por Paul George En una operación que sacude los cimientos de la Conferencia Este, los Celtics rompen el histórico dúo Tatum-Brown. El alero de 29 años se une a Joel Embiid a cambio de un veterano de 36 años y selecciones de Draft.

El mercado de fichajes y traspasos de la NBA ha regalado uno de los capítulos más impactantes, inesperados y mediáticos de la última década en el baloncesto profesional. En el marco de la segunda jornada de negociaciones del verano 2026, los Boston Celtics sacudieron el negocio al acordar el traspaso de su alero estrella Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers, una transacción que pone punto final a la legendaria y laureada sociedad que Brown edificó durante nueve temporadas consecutivas junto a Jayson Tatum en el TD Garden.

La gerencia de los Celtics determinó enviar a Brown, de 29 años de edad, al bando de sus más enconados rivales históricos en una operación de canje directo. A cambio del talentoso perimetral, los de Filadelfia enviarán a Boston al veterano alero de 36 años, Paul George, junto a un cuantioso paquete que incluye dos selecciones de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda del Draft de la NBA, según adelantaron reportes de las cadenas de élite ESPN y The Athletic. La transacción ha dejado estupefacta a la fanaticada celta, considerando que Brown fue la piedra angular para colgar el cartel de campeones en las vitrinas de la organización en la temporada 2024, una campaña histórica donde además fue galardonado de forma unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de la NBA.

Un movimiento de alto riesgo para el orgullo de Boston

El análisis estadístico y la proyección a corto plazo colocan un manto de severas dudas sobre la estrategia de la gerencia general de Boston. Jaylen Brown viene de firmar la campaña más dominante y fructífera de toda su trayectoria profesional en las canchas de la NBA, cargando con el peso ofensivo del equipo ante las recurrentes ausencias por lesión de Jayson Tatum y registrando unos números periféricos de primer nivel con 28.7 puntos, 6.9 rebotes y 5.1 asistencias por partido. Pese a guiar al equipo a la segunda plaza del Este en la campaña regular, los Celtics colapsaron estrepitosamente en la primera ronda de los pasados playoffs ante los propios 76ers, dilapidando una holgada ventaja en la serie de 3-1; un fracaso colectivo que terminó por sentenciar la salida de Brown de la institución.

Para Boston, el panorama en la feroz Conferencia Este luce sumamente sombrío de cara a los meses invernales. Reemplazar la plenitud física y el liderazgo de Brown por Paul George—un atleta que si bien pertenece a la élite de la liga tras ser incluido en el segundo mejor quinteto del año, denota una curva de rendimiento en evidente declive debido a sus 36 años y a su persistente historial médico de lesiones—compromete la competitividad inmediata de la escuadra verde frente a colosos del circuito como los campeones defensores Knicks de Nueva York o los Cavaliers de Cleveland. En la acera de enfrente, Filadelfia blinda de forma superlativa su plantilla, arropando al Jugador Más Valioso Joel Embiid con un perímetro electrizante completado por los jóvenes guardias Tyrese Maxey y VJ Edgecombe.

Efecto dominó: Doncic estrena pívot y Aldama vuela a Dallas

La megatransacción entre Celtics y Sixers acaparó la atención mediática, pero la jornada bursátil de la NBA dejó otros movimientos de altísima relevancia en la Conferencia Oeste. En Los Angeles Lakers, tras decretarse el fin oficial de la legendaria “Era LeBron James”, la oficina técnica se ha enfocado de lleno en rodear a su nueva súper estrella y patrón absoluto del equipo, el esloveno Luka Doncic.

Los californianos complacieron las exigencias de Doncic al concretar un traspaso con Utah Jazz para adquirir a la imponente torre de 2.18 metros, Walker Kessler, uno de los defensores de pintura más intimidantes y eficaces de toda la liga, aunque el movimiento costó la entrega de sus valiosas selecciones de primera ronda de los años 2031 y 2033. Para blindar el tiro exterior de la franquicia púrpura y oro, los Lakers también firmaron en la agencia libre al base Collin Sexton, al escolta Quentin Grimes y al ala-pívot Sandro Mamukelashvili.

Finalmente, el mercado de traspasos registró un movimiento que toca de cerca los intereses internacionales de la liga con el ala-pívot español Santi Aldama, quien fue enviado por los Memphis Grizzlies a los subcampeones Dallas Mavericks a cambio del base AJ Johnson y una selección de primera ronda del Draft, dándole a la rotación de los Mavs una pieza de alta versatilidad que potenciará el juego interior del equipo tejano de cara a la exigente zafra 2026-2027.