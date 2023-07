¿Bronny James no podrá jugar en la NBA tras su infarto? ¿Qué antecedentes hay? El hijo mayor de LeBron sufrió una complicación cardíaca en un entrenamiento con su Universidad. El jugador de 18 años es candidato a estar en el Draft del año que viene.

Noticia de conmoción mundial en el baloncesto. El hijo mayor de LeBron James, Bronny, de apenas dieciocho años sufrió un infarto en pleno entrenamiento con la Universidad del Sur de California (USC por sus siglas en inglés) y tuvo que ser hospitalzado, según reporta la prensa estadounidense en un boletín emitido hace unas horas. El jugador es uno de los grandes candidatos a estar presente en el Draft de la NBA 2024 y compartir pista con su padre, alero de Los Ángeles Lakers.

Si bien la familia del joven confirmó que Bronny está fuera de peligro y que ya fue dado de alta, encendió las alarmas debido a que el episodio es poco frecuente. Seguirá en observación, más allá de que se estado sea estable, ante posibles nuevas complicaciones. Esto abre la pregunta ¿podrá Bronny jugar en la NBA? ¿Qué fue lo que originó la complicación cardíaca?

“Ayer, mientras practicaba, Bronny James sufrió un paro cardíaco. El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora está estable y ya no está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Pedimos respeto y privacidad para la familia James y actualizaremos a los medios cuando haya más información”, dijo un portavoz de la familia

Según lo publicado por TMZ Sports, se hizo una llamada al 911 a las 9:26 a.m. del lunes desde el Galen Center de la USC, el lugar donde juega y practica el equipo. Bronny, que tan solo tiene 18 años, había colapsado y se encontraba inconsciente, por lo que fue llevado en ambulancia al hospital. A través de su portavoz, la familia James ha querido agradecer públicamente a los servicios médicos de USC, la universidad con la que Bronny se ha comprometido, por su trabajo y dedicación con respecto a la seguridad de sus atletas.

Como no hay más detalles de lo sucedido hasta que haya información oficial o declaraciones públicas del asunto, no se pueden determinar las causas del episodio, aunque no deja de llamar la atención de que se trata de un joven que no resgistraba antecedentes similares y que tenga tan poca edad. Así, ya se especula con qué implicancias podría tener este antecedente en la carrera NBA. Bronny promedió 14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en el equipo del colegio Sierra Canyon y recientemente se incorporó a los USC Trojans para continuar su ascenso hasta la NBA, a la cual llegará con casi total seguridad luego del Draft de 2024.

El caso reciente más recordado es el de LaMarcus Aldridge, quien en su estadía en San Antonio Spurs en el año 2017 le fue descubierta una arritmia cardíaca que lo obligó a retirarse unos años después en abril de 2021 cuando era parte de Brooklyn Nets. Si bien volvió a firmar con la franquicia en septiembre de ese año tras recibir el alta médica, decidió dejar la práctica profesional definitamente por recomendación de sus doctores.

El caso de Chris Bosh es otro de los casos más recientes, ya que tras ser parte del Big 3 conformado junto al mismo LeBron y Dwayne Wade que consiguieron dos campeonatos en Miami, se ausentó por casi tres temporadas a partir de la temporada 2015-16 y anunció retiro en 2019 debido a problemas de coagulación. Se retiró a los 33 años.