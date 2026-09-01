¿Brunson por encima de Derrick Rose? Raymond Felton considera que Jalen Brunson ya ha hecho más que Derrick Rose en su carrera, una comparación que divide a los aficionados por el enorme potencial que quedó truncado por las lesiones del MVP de 2011.

La comparación entre Jalen Brunson y Derrick Rose volvió a encender el debate entre los aficionados de la NBA después de unas declaraciones de Raymond Felton, exjugador de los New York Knicks, quien colocó al actual líder de la franquicia por encima del antiguo MVP de la liga cuando se evalúa el conjunto de sus carreras.

Felton fue contundente al explicar su postura. A su juicio, Brunson ha construido una trayectoria que supera a la de Rose porque ha conseguido llevar progresivamente a sus equipos más lejos en los playoffs y, finalmente, convertirse en la principal figura de un conjunto campeón.

“Su equipo mejoró cada año. Llegaron más lejos y tuvieron oportunidades, y luego ganaron con él como primera opción”, explicó Felton al hablar sobre Brunson. Para el exbase, esa evolución pesa más que lo que Rose pudo haber conseguido si las lesiones no hubieran condicionado su carrera.

MVP or CHIP …. Brunson vs DROSE LET'S TALK ABOUT IT @tpinsonn We're picking Derrick Rose because players would DUCK and call in sick for the night AVOIDING him the "Derrick Rose Flu" But @RFeltonGBMS is rolling with Jalen because of how he won and built up the knicks after… pic.twitter.com/qERgwbYkvg — ToTheBaha (@ToTheBaha) August 31, 2026

Brunson afrontará su novena temporada en la NBA después de haber vivido el momento más importante de su trayectoria. El base de los Knicks se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo y lideró una campaña que terminó con el título de la NBA. Ahora tendrá el desafío de demostrar que aquel campeonato no fue simplemente el resultado de una temporada excepcional.

La posibilidad de conquistar un segundo anillo elevaría todavía más su posición histórica. De acuerdo con el planteamiento de Felton, otro campeonato fortalecería el argumento para considerar a Brunson entre los mejores bases de todos los tiempos.

Sin embargo, comparar a Brunson con Rose no resulta sencillo. El exjugador de los Chicago Bulls alcanzó una cima extraordinaria mucho antes de que Brunson se consolidara como estrella. Rose fue elegido MVP en 2011, convirtiéndose en uno de los jugadores más dominantes de su generación.

Su problema fue que las lesiones modificaron radicalmente el rumbo de su carrera. Felton reconoce precisamente ese aspecto al señalar que Rose pudo haber ganado un campeonato si hubiera conseguido mantenerse saludable. Esa posibilidad forma parte de uno de los grandes interrogantes de la historia reciente de la NBA.

El propio Brunson conoce de cerca la figura de Rose. Cuando era niño, llegó incluso a ayudar durante uno de los entrenamientos del antiguo MVP, recogiendo rebotes mientras su padre, Rick Brunson, formaba parte del cuerpo técnico de los Bulls. Con el paso de los años, aquel jugador al que admiraba terminó convirtiéndose en una referencia con la que ahora es comparado.

Las opiniones de los aficionados reflejaron precisamente esa división. Algunos respaldaron a Felton y consideraron que los logros de Brunson justifican colocarlo por delante. Otros defendieron que, si la comparación se limita al talento natural y al nivel máximo alcanzado, Rose permanece por delante.

Ese es probablemente el punto central de la discusión: Brunson puede tener una trayectoria más completa, mientras que Rose alcanzó un techo individual extraordinario que las lesiones le impidieron sostener.

La discusión, por tanto, no tiene una respuesta sencilla. Brunson todavía está construyendo su legado y tendrá varios años para añadir capítulos a su carrera. Rose, en cambio, terminó su trayectoria en 2024 con la pregunta permanente de qué habría podido conseguir de haber tenido una carrera libre de lesiones.

Por ahora, la declaración de Felton ha puesto nuevamente sobre la mesa una comparación entre dos bases con caminos completamente diferentes. Brunson tiene los resultados colectivos recientes de su lado; Rose conserva el reconocimiento de haber sido, en su mejor momento, el jugador más valioso de toda la NBA.