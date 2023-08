Georgia venció a Cabo Verde en el enfrentamiento entre debutantes en el Mundial FIBA 2023 Mira el partido entre Cabo Verde y Georgia en la Primera Ronda de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023.

27/08/2023 · 06:05 AM

Edy Tavares reveló que el sueño de Cabo Verde es clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2024, mientras que Goga Bitadze, Tornike Shengelia y Sandro Mamukelashvili compartieron sus emociones tras la victoria.

Ambas naciones debutaron en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​pero abandonaron la cancha del Okinawa Arena con sensaciones completamente diferentes.

Georgia derrotó a Cabo Verde 85-60 , sin dejar dudas sobre el resultado al principio del partido.

Sólo los primeros 7-8 minutos fueron intrigantes y competitivos cuando Cabo Verde tenía una ventaja de 8-2. Sin embargo, el entrenador en jefe de Georgia, Illias Zouros, se tomó un tiempo muerto y su equipo logró una racha de 18-3 que marcó la pauta para el resto del partido.

“El primer partido del Mundial, toda Georgia estaba mirando y todos estaban muy emocionados, enviándonos mensajes de texto. Fue un poco emotivo”, explicó el delantero georgiano Sandro Mamukelashvili lo que pasó en los primeros minutos.

“Todos están muy felices de estar aquí, pero al mismo tiempo [piensan] que tenemos que hacer pruebas y queremos ganar. Siento que hubo un poco de ansiedad, pero en general, fue genial”, agregaron los San Antonio Spurs . adelante.

La victoria debe haber sido aún más emotiva para la capitana de Georgia, Tornike Shengelia . El delantero de 31 años se perdió el EuroBasket del año pasado tras sufrir una lesión en el hombro justo antes del inicio del torneo.

Ahora, llevó a su país a su primera victoria en la Copa del Mundo, terminando el juego con 16 puntos (5/10 2PT, 0/1 3PT, 6/6 FT), 7 rebotes, 1 asistencia y 13 EFF.

Y Georgia estaba realmente en racha. En un momento, pareció que los fanáticos dentro del Okinawa Arena estaban presenciando un juego de Estrellas: alley-oops, pases llamativos e incluso un intento de alley-oop desde el tablero.

Sin embargo, Goga Bitadze aseguró que no había intenciones ni tal mentalidad dentro del equipo.

“Nos lo tomamos muy en serio”, dijo Bitadze. “Tienen buenos jugadores y no se puede jugar con ellos. Tal vez parecía llamativo y como un [juego] de Estrellas, pero lo tomamos muy en serio y merecíamos esta victoria”.

No hubo tal positivismo por parte de Cabo Verde. La nación más pequeña de la Copa del Mundo no podía ofrecer nada, y parecía que incluso la estrella del equipo más grande, Edy Tavares , no era él mismo.

La estrella de Cabo Verde y Real Madrid terminó el partido con 6 puntos (2/7 2PT, 2/3 FT), 12 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones, 5 pérdidas de balón y 12 EFF.

El propio Tavares admitió que para él no fue un partido perfecto. Aún así, el gran hombre de Cabo Verde se mantuvo positivo y destacó lo más importante.

“Nadie hubiera imaginado a Cabo Verde jugando en el Mundial, pero estamos aquí”, dijo Tavares después del partido. “Sabemos que es una gran oportunidad para nosotros y nuestros jugadores jóvenes. Para nosotros es fantástico, así que intentaremos concentrarnos y crear un gran recuerdo para Cabo Verde”.

“Hicieron un gran seguimiento contra mí”, admitió Tavares. “Cuando recibí el balón en el poste no tuve oportunidad de regatear mucho porque estaban preparados para todo lo que hice. Voy a ver la película para aprender y tener más paciencia cuando tenga el balón en el poste.”

Mientras tanto, para Georgia fue otro motivo para estar orgulloso de su debut en el Mundial.

“Sabíamos lo grandioso que es y cuánto podría ayudar al equipo si juega muy bien. Sabíamos que teníamos que cerrarlo”, dijo Mamukelashvili. “Sabíamos lo buen pasador y la gran presencia que tiene en el poste. Planeamos hacer doble equipo con él cada vez que ponía el balón en el suelo y eliminar a sus tiradores. Creo que funcionó perfectamente”.

Al igual que con los diferentes estados de ánimo en el juego, Georgia y Cabo Verde también tienen dos objetivos diferentes en esta Copa del Mundo.

Para Cabo Verde, es otra oportunidad para hacer historia. La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​tiene sólo 5 equipos africanos, y el mejor recibirá un boleto directo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ser el primero entre cinco no parece imposible cuando todos los equipos están más o menos al mismo nivel.

“Eso es lo principal para nosotros: ser el mejor equipo africano en el Mundial e ir directamente a los Juegos Olímpicos. Ése es el sueño”, Tavares no ocultó sus aspiraciones. “Sería fantástico para nosotros y nuestro país estar tanto en el Mundial como en los Juegos Olímpicos”.

Mientras tanto, cuando le preguntaron a Mamukelashvili si se trataba de la mayor victoria en la historia del baloncesto georgiano, dio a entender que sus ojos están puestos en un premio mayor.

“Diría que es una gran victoria, pero tenemos a Eslovenia por delante, así que definitivamente estaremos asegurados para conseguirla”, respondió Mamu.