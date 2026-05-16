Jalen Duren tenía algo que demostrar. Después de ser sacado del juego en los últimos 17 minutos del Juego 5 en Detroit — en medio de una postemporada donde su rendimiento había caído dramáticamente de 19.5 puntos por partido en temporada regular a 10.1 en playoffs — el pívot de los Pistons respondió en el momento más importante.

En el Juego 6 ante los Cavaliers de Cleveland, Duren anotó 15 puntos y 11 rebotes con un impresionante 70% de efectividad en 27 minutos — incluyendo un tramo dominante en el cuarto período donde anotó 6 puntos y capturó 4 rebotes en siete minutos. Los Pistons ganaron 115-94 y forzaron el Juego 7.

Las palabras de Cunningham

Su compañero Cade Cunningham no tardó en reconocer públicamente el impacto de Duren:

“Pensé que su agresividad fue genial. Cuando tenía el balón, cuando no lo tenía, yendo a rebotar fuera de su área. Hizo muchas cosas grandiosas esta noche. Realmente marcó el tono.”

Un elogio significativo viniendo del jugador que más ha cargado con el peso ofensivo de Detroit en toda la postemporada.

Las palabras de Duren: la confianza nunca se fue

El propio Duren habló sobre su mentalidad después del partido con una convicción que refleja la madurez de un jugador que sabe lo que puede hacer:

“Mi confianza en mí mismo nunca vaciló. Sé lo que puedo hacer. Sé lo que puedo ser e intento seguir rodando. Juego mi mejor baloncesto cuando soy asertivo y elijo mis momentos. Creo que al principio solo estaba encontrando mi ritmo.”

El contexto: Duren y su verano en juego

La actuación del Juego 6 llega en un momento crucial para Duren más allá de los playoffs. El pívot es agente libre restringido este verano y su postemporada irregular había generado dudas sobre si merecía el contrato máximo que parecía asegurado antes de los playoffs.

Una actuación dominante en el Juego 7 — y eventualmente en las Finales de Conferencia si los Pistons avanzan — podría cambiar completamente la narrativa sobre su valor de mercado.

El Juego 7: Detroit, domingo a las 8:00 PM ET

La serie regresa a Detroit para el partido definitivo este domingo a las 8:00 PM ET. Con Cunningham liderando el ataque, Reed aportando desde el banco y ahora Duren de vuelta a su mejor versión, los Pistons tienen el equipo completo para completar otra remontada histórica.