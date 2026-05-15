Cade Cunningham no ganará el MVP de la temporada regular. Los finalistas son Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama — tres candidatos completamente merecidos.

Pero si el premio fuera por el jugador más indispensable para su equipo en estos playoffs, Cunningham ganaría sin discusión.

Un espectáculo de un solo hombre

Los Pistons de Detroit van 3-2 abajo ante los Cavaliers de Cleveland y necesitan ganar el Juego 6 esta noche para mantener viva su temporada. Y la realidad brutal es esta: sin Cunningham, Detroit no existiría ofensivamente.

Su tasa de uso del 32.5% lidera toda la postemporada entre jugadores con al menos 20 minutos por partido. Ha anotado o asistido en casi la mitad de todos los canastos y puntos de los Pistons en estos playoffs.

Y lo hace siendo el foco absoluto de cada defensa que enfrenta.

Los números que lo ponen en territorio histórico

| Estadística | Valor |

| Puntos totales | 360 — lidera los playoffs |

| Asistencias | Lidera los playoffs |

| Minutos | Lidera los playoffs |

| Assist points | 219 — 1° en playoffs |

| 3P% | 42% en playoffs / 46% vs Cavs |

Sus 360 puntos en los primeros 12 partidos de postemporada son el cuarto mayor total en la historia para un jugador de 24 años o menos. Esto es territorio de Michael Jordan.

La remontada ante Orlando: historia pura

Cuando los Pistons iban 3-1 abajo ante el Magic de Orlando — la mejor defensa que enfrentarán en el Este — Cunningham anotó 109 puntos en tres partidos de eliminación consecutivos (Juegos 5, 6 y 7).

Eso empató a LeBron James (Finales 2016 vs Golden State) y Jamal Murray (2020 vs Utah) como el mayor total de puntos en Juegos 5-7 de una serie remontando un 3-1.

| Partido | Puntos | FG | TL |

| Juego 5 | 45 | 13-23 | 14-14 |

| Juego 6 | 32 | 10-23 | 10-12 |

| Juego 7 | 32 | 10-18 | 8-10 |

En el Juego 7, se convirtió en el primer jugador en la historia en registrar al menos 30 puntos, 10 asistencias, 2 bloqueos y 2 triples en un séptimo partido — con 32 puntos, 12 asistencias y 4 triples.

El problema de Detroit: el abismo sin Cunningham

El número más revelador de estos playoffs no es lo que hace Cunningham — es lo que pasa cuando se sienta.

Con Cunningham: +53

Sin Cunningham: -20 (rating ofensivo de 96.7)

Para comparar, aquí está el rating ofensivo de los otros equipos cuando su estrella descansa:

| Equipo | Rating sin su estrella |

| Thunder sin SGA | 126.6 |

| Spurs sin Wembanyama | 112.8 |

| Timberwolves sin Edwards | 112.2 |

| Cavaliers sin Mitchell | 110.7 |

| Knicks sin Brunson | 110.5 |

El Thunder tiene un rating de 126.6 sin SGA — mejor que con él. Eso es un lujo. Cunningham no tiene ese lujo.

El peso que nadie más carga

En el cierre del Juego 5, los Cavaliers dejaron de jugarle uno a uno a Cunningham y empezaron a enviarle dos y hasta tres defensores — un desafío abierto para que cualquier otro Piston los venciera.

Nadie pudo.

Cunningham encontró a sus compañeros en situaciones ventajosas repetidamente — y cada vez el resultado fue un ladrillo o un error. Su segundo anotador en el Juego 5 fue Daniss Jenkins, un jugador que no tenía contrato completo en la NBA hasta febrero.

Jalen Duren — su compañero All-Star — cayó de 19.5 puntos por partido en temporada regular a 10.1 en playoffs. Ha sido expuesto como un jugador que depende casi completamente de la creación de Cunningham para producir.

El veredicto

Brunson tiene a Towns y Anunoby. SGA tiene un ejército. Wembanyama tiene a Fox, Harper y Castle. Edwards tiene a Randle.

Cunningham tiene a Tobias Harris.

No es el mejor jugador de estos playoffs. Pero es el más indispensable — por un margen enorme. Y esta noche, en el Juego 6 en Cleveland, tendrá que volver a demostrarlo.