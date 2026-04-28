Cade en aprietos: Bickerstaff promete ajustes para salvar a los Pistons del desastre El primer sembrado del Este está contra las cuerdas y su estrella, Cade Cunningham, se está hundiendo en un mar de balones perdidos. Con la serie 3-1 a favor del Magic, el coach JB Bickerstaff sabe que el tiempo se agota: o encuentran espacio para que Cade respire, o los Pistons se convertirán en una de las decepciones más grandes de la historia de los Playoffs. ¿Podrán evitar el colapso?

¡Alerta roja en Detroit! Los Pistons de Detroit están viviendo una pesadilla de la que no logran despertar. Tras caer 94-88 ante el Orlando Magic el lunes por la noche, el equipo que dominó la temporada regular ahora se encuentra al borde de la eliminación. La defensa de Orlando ha descifrado el código de Cade Cunningham, llevándolo a una noche frustrante de 25 puntos, pero con un espantoso 7 de 23 en tiros de campo y 8 pérdidas de balón.

El “virus” de las pérdidas de balón

Cade Cunningham es el motor de los Pistons, pero en esta serie ese motor está fallando constantemente. El joven superestrella ha entrado en una racha de descuido con el balón que está sepultando las opciones de su equipo:

Juego 2: 7 pérdidas.

Juego 3: 9 pérdidas.

Juego 4: 8 pérdidas.

Total: 24 pérdidas de balón en solo tres partidos. Es imposible ganar en los Playoffs regalando tantas posesiones ante una defensa tan física como la de Orlando.

La promesa de JB Bickerstaff

El mánager de Detroit, JB Bickerstaff, no escondió su preocupación tras el partido y señaló que la responsabilidad de ayudar a su estrella recae en el cuerpo técnico.

“Les están enviando muchos cuerpos a él. Tenemos que ayudarlo dándole más espacio para que tenga margen para operar”, afirmó Bickerstaff. El plan para el Juego 5 es claro: poner pantallas más físicas y diseñar jugadas que alejen a los defensores del Magic para que Cade no tenga que forzar cada jugada bajo una presión doble o triple.

¿Historia o fracaso?

Si los Pistons no logran remontar este 3-1, se convertirían en apenas el séptimo equipo en la historia de la NBA que siendo el sembrado número 1 cae eliminado en la primera ronda. Además de las pérdidas, Bickerstaff señaló las 16 rebotes ofensivos permitidos como otro “pecado capital” que deben corregir de inmediato.

La serie regresa a Detroit para el Juego 5 este miércoles. Los Pistons necesitan que su estrella recupere la brújula y que el esquema de Bickerstaff funcione, o de lo contrario, las vacaciones llegarán mucho antes de lo previsto en la Ciudad del Motor.

¿Cree usted que el problema es táctico y Bickerstaff puede solucionarlo, o es simplemente que a Cade Cunningham le quedó grande el traje de líder en estos Playoffs?