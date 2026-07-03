La base estrella del Indiana Fever, Caitlin Clark, ha roto el silencio tras una semana apartada de los tabloncillos de la WNBA a causa de una dolencia en la espalda baja. Durante una rueda de prensa de aproximadamente cinco minutos, la prodigio del baloncesto femenino abordó frontalmente la flagrante falta recibida por parte de Alyssa Thomas (Connecticut Sun) en su último encuentro ante el Phoenix Mercury, enviando un mensaje directo a la oficina de la liga sobre la integridad física de las atletas.
La jugada en cuestión, que en primera instancia no fue sancionada como falta grave en tiempo real por los árbitros, fue revisada de oficio por la WNBA con posterioridad, lo que conllevó a la suspensión automática de Alyssa Thomas por un partido. Clark se mostró tajante y de acuerdo con la medida disciplinaria:
“Definitivamente pensé que era una falta flagrante. Nuestro arbitraje simplemente necesita ser mejor… La liga tiene que hacer un mejor trabajo protegiendo a nuestras jugadoras. No creo que esto sea algo que esté a debate. Obviamente no se pitó en tiempo real, pero si vuelves atrás y miras el video, creo que es bastante evidente. Me he visto involucrada en varias de esas jugadas, pero también ha habido otras tantas en toda la liga que ni siquiera se han cobrado”, aseveró Clark ante los medios.
Tolerancia cero al odio: el rechazo a las amenazas de muerte
La controversia escaló a terrenos extraoficiales a principios de semana cuando la propia Alyssa Thomas alzó la voz para denunciar que, a raíz de la dureza de la falta, comenzó a recibir hostigamiento masivo en plataformas digitales y severas amenazas de muerte que incluían la filtración de su dirección residencial.
Ante esta alarmante situación de seguridad extradeportiva, Caitlin Clark no dudó en utilizar sus micrófonos para cobijar a su colega de profesión y condenar rotundamente el comportamiento tóxico de ciertos sectores de la fanaticada:
“El acoso, el odio… nada de eso está bien. Eso va para el equipo contrario al que nos enfrentamos, va para mis compañeras y va para los entrenadores. Nunca se debería poner en duda el carácter de alguien por lo que pasa en la cancha”, sentenció Clark de manera solidaria.
Calendario de retorno y reporte de salud
Respecto a la evolución de su lesión de espalda y su esperado regreso a la acción competitiva, la estelar armadora de Indiana trajo consigo calma pero prudencia. Clark confirmó de manera oficial que permanecerá fuera del roster para el próximo compromiso del Fever pautado para este domingo, guardando el reposo necesario prescrito por el cuerpo médico.
Sin embargo, dejó la puerta abierta para reincorporarse a la rotación de cara a la exigente serie de partidos consecutivos (back-to-back) programados para la próxima semana, siempre y cuando las molestias físicas desaparezcan por completo y reciba el alta competitiva.