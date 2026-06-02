El impacto de Caitlin Clark ha dejado de ser un fenómeno exclusivo de la WNBA para consolidarse como una de las fuerzas comerciales más devastadoras en toda la historia del baloncesto organizado de los Estados Unidos. Un reciente informe del mercado de mercancías y camisetas combinadas (WNBA y NBA) revela que la base del Indiana Fever se ha posicionado en el segundo lugar absoluto de ventas nacionales, registrando un hito sin precedentes para el deporte femenino desde su debut profesional en el año 2024 hasta la fecha actual en 2026.
La jugadora de Indiana ha logrado irrumpir con fuerza en un listado que históricamente había sido dominado por los rostros más emblemáticos del sector masculino de las Mayores, reconfigurando los parámetros de mercadeo en la industria.
El exclusivo escalafón comercial de las canchas estadounidenses
El acumulado de ventas en territorio norteamericano establece una jerarquía donde la jugadora nacida en Iowa compite de igual a igual y supera a los máximos referentes globales de la disciplina:
El líder absoluto: El base de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, se mantiene firme en la primera posición de las preferencias del público general en la venta de mercancías oficiales.
El salto histórico de Clark: Caitlin Clark se adjudica la medalla de plata en el listado general, ubicándose en la segunda casilla por encima de las principales superestrellas masculinas.
Desplazando al Rey: El legendario alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, aparece desplazado en el tercer escaño ante el empuje comercial de la estrella del Fever.
El cierre de los cinco mejores: La lista de honor de los cinco jugadores con mayor volumen de ventas la completan el base esloveno de los Mavericks de Dallas, Luka Dončić, en el cuarto puesto, seguido por el pívot de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, en el quinto lugar.