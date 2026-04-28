¡Cam Johnson justifica su llegada! Denver recupera el aliento y pone a temblar a los Wolves ¡El canje por MPJ empieza a pagar dividendos! En una noche donde los Nuggets se jugaban la vida, Cam Johnson demostró exactamente por qué la gerencia de Denver apretó el gatillo para traerlo desde Brooklyn.

Con una defensa asfixiante que provocó un colapso histórico en Minnesota, los campeones defensores han pasado de estar en la lona a soñar con una remontada épica. ¿Será este el inicio de una nueva dinastía defensiva en Colorado?

Los Nuggets de Denver se negan a morir. Tras una victoria contundente 125-113 en el Juego 5, el equipo de Nikola Jokic ha recortado la serie a un 3-2 y viaja de regreso a Minnesota con todo el “momentum” de su lado. Gran parte de este resurgimiento tiene un nombre propio: Cam Johnson.

Defensa de élite sobre ofensiva intermitente

Cuando Denver decidió enviar a Michael Porter Jr. a los Nets a cambio de Johnson, la apuesta fue clara: sacrificar puntos por solidez defensiva y salud. En el Juego 5, esa apuesta se cobró con intereses:

Impacto total: Johnson registró su mejor partido de la serie con 18 puntos .

Manos de seda: Fue pieza clave en los 16 robos totales de Denver, sumando 3 de ellos de manera individual.

El factor pérdidas: Gracias a la presión de Johnson y compañía, los Timberwolves cometieron 25 pérdidas de balón, que los Nuggets convirtieron en 35 puntos fáciles.

Anthony Slater de ESPN fue contundente: “Johnson tuvo su juego más ruidoso de la serie… los Nuggets aprovecharon al máximo a un oponente que se quedó repentinamente sin su backcourt titular”.

¿Se repetirá la historia? Los Wolves contra las cuerdas

Minnesota, que parecía tener la serie en el bolsillo con un 3-1, ahora enfrenta una tormenta perfecta:

Bajas críticas: Las ausencias de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo han dejado al equipo sin generadores de juego. Agotamiento físico: Con Rudy Gobert sufriendo por la altitud y la carga de minutos, la profundidad de los Nuggets está empezando a marcar la diferencia. El fantasma de la remontada: Si Denver gana el Juego 6, Minnesota entrará en el terreno peligroso de ser un equipo que desperdicia una ventaja de 3-1.

La gran pregunta: ¿Podrá Cam Johnson mantener el ritmo?

Aunque sus 18 puntos son un bono bienvenido, la realidad es que Denver lo trajo por su destreza defensiva. En un esquema donde Jamal Murray y Aaron Gordon necesitan ayuda para contener las penetraciones, el alcance y la inteligencia de Johnson son vitales.

¿Cree usted que los Nuggets ya descifraron a estos Timberwolves diezmados y completarán la remontada, o Cam Johnson y compañía verán su fin este jueves en Minnesota?