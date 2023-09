Canadá sobrevuela Eslovenia y llega a semifinales por primera vez Luka Doncic dice que las decisiones de los árbitros en el partido Eslovenia-Canadá "no son justas".

Luka Doncic no pudo ocultar su frustración después de que fue expulsado con dos faltas técnicas por quejarse continuamente a los árbitros mientras Eslovenia quedaba fuera de la carrera por el título de la Copa Mundial Fiba 2023.

El esfuerzo de 25 puntos de Doncic fue en vano después de recibir su segunda falta técnica y salir del juego con 6:37 por jugarse y Eslovenia detrás de Canadá, 92-77.

Los eslovenos, liderados por Klemen Prepelic, intentaron contraatacar sin su estrella de la NBA, pero no fue suficiente, ya que los canadienses lograron su primera aparición en semifinales de la Copa del Mundo, 100-89, el miércoles frente a los 11.000 que estaban en su mayoría animando a Doncic, en el Mall of Asia Arena.

La superestrella de los Dallas Mavericks, que fue perseguida por Dillon Brooks durante todo el partido, dijo que las decisiones de los árbitros fueron “injustas”.

“Creo que todo el mundo sabe cuál fue mi frustración. Jugar para la selección nacional genera muchas emociones. Muchas veces no controlo con qué tengo problemas, pero ya sabes, los árbitros le dijeron a uno de los muchachos: ‘No le vamos a sancionar una falta porque viene hacia nosotros’. Creo que esto no es justo”, dijo Doncic tras sumar cuatro rebotes, cuatro asistencias y dos robos.

“Sé que me quejé mucho pero no creo que sea justo. Han estado jugando muy físico conmigo, pero si dices eso, no es justo”, añadió.

A los aficionados filipinos no les gustó la expulsión de Doncic y corearon “¡Árbitros, apestais! ¡Árbitros, apestan!

Doncic, de 24 años, una de las mayores estrellas de la NBA que jugó en Manila en este Mundial, cree que necesita liderar mejor al equipo.

“Estábamos cerca, sinceramente. Pero todo empieza conmigo y tengo que ser mejor para mi equipo”, dijo el capitán esloveno. “Con todas las emociones, como digo, jugar para tu país, vas a dar lo mejor de ti y quieres morir ahí fuera. Seguramente comienza conmigo”.

El entrenador de Eslovenia, Aleksander Sekulic, defendió a Doncic por su costumbre de quejarse ante los árbitros del partido, diciendo que es difícil proteger a su estrella de “manera legal”.

“Es difícil jugar un juego donde te golpean constantemente, durante todo el juego. Es difícil controlar las emociones y trabajamos mucho en eso pero es muy difícil y él tiene mucho el balón en las manos. Es frustrante para Luka. Sabes que te cansas de esto. Es muy difícil, por eso las emociones afloran”, dijo Sekulic.

“Sé que no es genial, no luce bien, pero es muy, muy difícil y eso es lo que hace a Luka tan especial porque es un gran jugador y es difícil defenderlo de manera legal”.

A pesar del frustrante final de su primer partido en Manila, Doncic felicitó a Canadá, que ahora se perfila como un fuerte contendiente por el título con Shai Gilgeous-Alexander y RJ Barrett a la cabeza.

“Felicitaciones a Canadá. Jugaron muy bien, un juego muy físico y tienen uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que fue muy difícil defenderlo”, dijo Doncic. “Por otro lado, creo que Dillon [Brooks] jugó muy bien. Era muy físico como siempre lo hace. A mucha gente no le agrada, pero lo respeto por lo que hace y lo hace muy bien”.

Doncic y Eslovenia tienen menos de 24 horas para reagruparse antes de su campaña de la ronda de clasificación contra Lituania el jueves por la noche.

“Estoy orgulloso de mi equipo. Todos dieron el cien por ciento cuando salieron, así que deberíamos regresar al hotel con la cabeza en alto y ya sabes, estoy orgulloso de este equipo”, dijo.