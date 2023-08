Canchas LED de baloncesto: ¿el futuro de la competición internacional? FIBA inauguró su primera cancha puramente LED para la práctica profesional, abriendo el camino a la modernidad del baloncesto

No es novedad que FIBA viene creciendo en el apartado tecnológico y no se ha quedado atrás en la propulsión de su marca, así como lo hizo la NBA. Desde hace más de diez años, la Federación Internacional ha buscado la forma de crear socios estratégicos para, no solo aumentar la audicencia de sus torneos (o “productos), sino para estar al día en las tendencias actuales.

En tono a esta intención de no convertir al baloncesto internacional en un mundo obsoleto, respecto a su principal competidor (y socio) como es la NBA, FIBA ha entrado en una nueva dimensión con la revolucionaria cancha LED que ha inaugurado durante la Copa del Mundo femenina U19 con la tecnología LumiFlex producida por ASB GlassFloor y tanto jugadoras, cuerpos técnicos y personalidades han sido unánimes: esta tecnología ha venido para quedarse y se lleva la medalla de oro a la innovación.

Durante la fase final, FIBA hizo una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el potencial de la cancha ASB GlassFloor y los asistentes alucinaron. Entre ellos estaba Víctor Lapeña, seleccionador femenino absoluto de Canadá, y la jugadora María Espín, que participó en la sesión de tiro de exhibición.

“Lo primero que hice fue comprobar el agarre y me quedé muy sorprendida, no resbalaba, que es el miedo que tenemos las jugadoras… es como una cancha de toda la vida. Hay que agradecer que FIBA haya elegido un torneo femenino y de formación para estrenar esta cancha tan increíble ya que ayuda a la exposición y crecimiento de nuestro deporte. Sin duda es un paso importantísimo”, comentaba Espín, tras la sesión de tiro.

Para el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, esta pista de cristal es “una innovadora superficie” que cumple con una de sus “prioridades estratégicas de ‘Ampliar la Familia FIBA’, respaldando y fomentando la innovación en el baloncesto”, y que también sirve para mostrar contenido de patrocinadores y marketing, como apuntó con motivo del estreno de esta tecnología en una competición oficial de la FIBA este domingo. Con anterioridad, este nuevo suelo se utilizó a modo de prueba durante los Juegos Ruhr 2021 en Bochum (Alemania) y en 2017 en un espectáculo de Los Harlem Globetrotters celebrado en Dresden (Alemania).

Todos los deportes de interior son susceptibles de ser practicados en esa superficie. Ya hemos hecho voleibol, fútbol sala, balonmano, bádminton… cualquiera, y está acreditado para esto. También para deporte adaptado ya que nuestro suelo es ideal para las sillas. Y hay que tener en cuenta que hay distintas modalidades: desde la que se convierte en pantalla gigante a la que permite dibujar las líneas en función del deporte que se practique… y es importante que los jugadores entrenen en la misma superficie así que tenemos una opción más asequible”, finaliza.