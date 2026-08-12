Celtics-Pistons abrirán la NBA a las 3:00 p. m. Boston y Detroit protagonizarán el primer partido de la temporada el 20 de octubre, en un horario inusual que la NBA quiere convertir en una nueva vitrina internacional.

La NBA decidió comenzar su temporada 2026-27 con una apuesta poco convencional. El partido entre los Boston Celtics y los Detroit Pistons, dos equipos que aparecen entre los principales contendientes de la Conferencia Este, se disputará el próximo 20 de octubre a las 3:00 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos, un horario que inmediatamente provocó sorpresa entre los aficionados.

No se trata de una elección accidental. De acuerdo con información citada de ESPN, la liga pretende experimentar con una manera diferente de presentar su tradicional jornada inaugural y convertir el primer partido en algo más cercano a una celebración internacional del baloncesto.

El encuentro se disputará en el Little Caesars Arena, casa de los Pistons, y tendrá como principales figuras a Cade Cunningham por Detroit y Jayson Tatum por Boston. La elección del enfrentamiento tampoco parece casual: poner frente a frente a dos equipos con aspiraciones en el Este ofrece a la liga un producto competitivo suficientemente atractivo como para justificar el experimento.

La verdadera novedad, sin embargo, estará en el reloj.

¿Por qué jugar tan temprano?

La NBA está intentando ampliar el alcance de sus principales acontecimientos y encontrar nuevas maneras de captar la atención de los aficionados. El horario de las 3:00 p. m. ET responde, al menos en parte, a esa estrategia.

Según explicó el periodista de ESPN Dave McMenamin, personas vinculadas a la liga percibieron un nivel elevado de entusiasmo alrededor del inicio de la temporada y plantearon la posibilidad de experimentar con el horario. La NBA conversó con ejecutivos de NBC y ambas partes entendieron que el partido podía transformarse en una especie de gran escaparate para comenzar la campaña.

La idea incluso podría tener continuidad. La liga quiere comprobar si un partido inaugural en horario vespertino puede convertirse eventualmente en una tradición.

Hay además una razón internacional particularmente importante: las 3:00 p. m. del Este estadounidense representan un horario mucho más favorable para los espectadores europeos que los habituales partidos nocturnos de la NBA.

En otras palabras, lo que para parte del público estadounidense parece demasiado temprano puede ser, desde la perspectiva internacional, una oportunidad.

Un triple programa para comenzar

El partido Celtics-Pistons será el primero de una jornada inaugural de tres encuentros.

Después de ese choque, los New York Knicks se enfrentarán a los Philadelphia 76ers a las 7:00 p. m. ET, mientras que el tercer partido enfrentará al Oklahoma City Thunder contra los San Antonio Spurs a las 9:30 p. m. ET.

La estructura permite que la NBA mantenga actividad durante prácticamente toda la tarde y noche del primer día de la campaña, utilizando tres enfrentamientos de alto interés para mantener a los aficionados conectados.

El segundo encuentro también presenta una rivalidad entre franquicias históricas y con aspiraciones competitivas, mientras que Oklahoma City y San Antonio representan una combinación especialmente interesante por el protagonismo de dos equipos jóvenes dentro de la Conferencia Oeste.

Pero la verdadera prueba para la liga será el primer partido.

La audiencia explica parte de la apuesta

El experimento llega en un momento en el que la NBA tiene razones para sentirse optimista respecto al interés por su producto.

Durante la temporada pasada, 170 millones de personas siguieron la temporada regular a través de las cuatro principales plataformas de transmisión de la liga. Esa cifra representó un incremento de 86 % y fue la mayor audiencia registrada en 24 años.

Ese dato ayuda a entender por qué la NBA puede permitirse experimentar.

Si el interés está creciendo, la liga tiene incentivos para intentar aprovecharlo no solamente en los horarios tradicionales, sino también en mercados internacionales y franjas que puedan atraer a públicos diferentes.

El comisionado Adam Silver ha hablado repetidamente sobre la necesidad de mantener el interés alrededor de la NBA y ampliar su alcance global. El partido entre Boston y Detroit encaja perfectamente dentro de esa visión.

El riesgo es convertir la novedad en tradición

La pregunta ahora es si el experimento funcionará.

Un partido a las 3:00 p. m. ET puede resultar menos cómodo para algunos aficionados estadounidenses acostumbrados a que los grandes encuentros de la NBA se disputen en horario nocturno. Pero, al mismo tiempo, puede abrir una ventana mucho más atractiva para Europa y otros mercados internacionales.

La liga parece estar apostando precisamente por ese equilibrio: sacrificar cierta convencionalidad para transformar el inicio de la temporada en un evento de mayor alcance.

También ayuda que el enfrentamiento elegido tenga suficientes ingredientes deportivos. Detroit será local ante Boston, con Cunningham y Tatum como referentes de dos equipos que esperan competir seriamente en el Este.

Si el partido ofrece el nivel esperado, la NBA tendrá un argumento adicional para repetir la fórmula.

Por ahora, la decisión es experimental. Pero no deja de ser significativa. En una liga que busca crecer internacionalmente y que acaba de registrar su mejor audiencia de temporada regular en más de dos décadas, incluso una decisión aparentemente pequeña —como adelantar varias horas el partido inaugural— puede formar parte de una estrategia mucho mayor.

El 20 de octubre, Boston y Detroit no solamente abrirán la temporada: también serán el primer experimento de la NBA para comprobar si el comienzo de una campaña puede convertirse en un espectáculo global desde las 3:00 de la tarde.