¡Cero bulto! Anthony Edwards “aterriza” a los fanáticos tras humillar a los Nuggets: “Aquí no hay favoritos” El "Hormiguero" está de fiesta, pero su capitán no quiere cuentos de camino. Luego de remontar 19 puntos y robarse la localía en Denver, Anthony Edwards mandó a callar las teorías de que Minnesota tiene la serie en el bolsillo. ¿Humildad real o estrategia para no despertar al campeón? ¡En el Bronx y Villa Juana ya se armó el debate!