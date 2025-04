Chad Baker-Mazara brilla con Auburn en el Final Four, pero Florida impone su ley y regresa a la final tras 17 años El dominicano lideró a su equipo con entrega y triples espectaculares pese a jugar lesionado, pero el poderío ofensivo de Walter Clayton Jr. catapultó a los Gators hacia el duelo por el campeonato.

06/04/2025 · 08:02 AM

En una noche cargada de emociones, talento y narrativa, Chad Baker-Mazara demostró por qué se ha convertido en una de las figuras más destacadas del baloncesto universitario. El dominicano lideró a los Auburn Tigers con una actuación memorable en el Final Four de la NCAA, pero no fue suficiente para frenar a los inspirados Florida Gators, que se impusieron 79-73 y aseguraron su regreso a la final nacional por primera vez desde sus gloriosos títulos en 2006 y 2007.

Baker-Mazara, a pesar de jugar con una mano parcialmente vendada debido a una lesión en el pulgar, firmó una noche de carácter: encestó 18 puntos, incluyendo cuatro triples, sumó dos asistencias, un rebote y cuatro robos en 29 minutos. Su intensidad en ambos lados de la cancha mantuvo con vida a Auburn hasta los minutos finales del partido. Su entrega se sintió en cada jugada, en cada defensa, en cada penetración. Fue, sin duda, el corazón del equipo.

Pero del otro lado, brilló una estrella aún más rutilante: Walter Clayton Jr. El base All-America de Florida anotó 34 puntos y se convirtió en el primer jugador desde Larry Bird en 1979 en encadenar dos partidos consecutivos de más de 30 puntos en Elite Eight y Final Four. Su talento, determinación y oportunismo —especialmente en los minutos finales— sellaron el destino del encuentro.

Un dominicano que se reinventa

Lo de Baker-Mazara va más allá del marcador. Tras haber sido expulsado del equipo en 2024, su camino hacia la redención ha sido ejemplar. Este Final Four no solo le devolvió al centro del escenario deportivo, sino que confirmó que su historia es de superación. Muchos lo comparan con Al Horford, otra leyenda dominicana que brilló en estas instancias antes de llegar a la NBA.

La actuación de Chad no solo emocionó a los fanáticos dominicanos, sino que elevó el perfil del país caribeño en el baloncesto universitario de EE.UU., donde varios compatriotas también han destacado en este torneo.

Florida, una máquina imparable

Con 11 victorias consecutivas, los Gators llegaron a San Antonio en plena forma. Además de Clayton, figuras como Alijah Martin (17 puntos) y Thomas Haugh (12 puntos) aportaron equilibrio. El equipo floridano está en su mejor momento, jugando con confianza, intensidad y precisión.

Ahora se preparan para enfrentar a Duke o Houston en el juego por el campeonato nacional, en un Alamodome que promete un lleno total.

SEC, el epicentro del baloncesto universitario

Este Final Four también ha sido una declaración de dominio de la Southeastern Conference (SEC), con un récord de 14 equipos en el torneo, siete en el Sweet 16, y varios en la Elite Eight y el Final Four. Florida buscará ser el primer campeón de la SEC desde Kentucky en 2012, consolidando la hegemonía de la conferencia en la NCAA.

Un paso atrás para Auburn, un salto adelante para Baker-Mazara

Auburn, que llegaba como el primer preclasificado general bajo el mando de Bruce Pearl, se despide con la frente en alto. Su segunda Final Four fue vibrante y prometedora. Pero si algo ha quedado claro es que Chad Baker-Mazara ha renacido como líder y figura. Su actuación le abre las puertas a nuevas oportunidades y, quizás, al sueño de llegar a la NBA.

Mientras tanto, Florida quiere escribir su propia historia. Y lo hará gracias a un jugador encendido, un equipo sólido y una conferencia más fuerte que nunca. El lunes por la noche, el título espera. Y el dominicano Baker-Mazara, aunque no lo dispute, ya ha dejado su huella.